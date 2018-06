S9-Messerstecher ist gefasst

Ein Mann, der in der Nacht auf letzten Freitag in Zürich einen Passagier in der S9 mit einer Stichwaffe verletzt hat, ist an seinem Wohnort im Kanton Zürich verhaftet worden. Der 33-Jährige ist für weitere Untersuchungen der Staatsanwaltschaft übergeben worden, wie die Stadtpolizei Zürich am Donnerstag mitgeteilt hat.

Ein Zugpassagier war in der Nacht auf vergangenen Freitag in der S-Bahn zwischen dem Zürcher Hauptbahnhof und dem Bahnhof Oerlikon von einem Unbekannten mit einer Stichwaffe verletzt worden. Der 41-Jährige zog sich eine mittelschwere Verletzung am Bein zu.

Das Opfer stieg in Oerlikon aus und machte einen Passanten auf seine Verletzung aufmerksam. Dieser alarmierte die Polizei, welche umfangreiche Ermittlungen durchführte. Diese waren erfolgreich: Der Gesuchte, ein Schweizer, konnte am Dienstag von Spezialisten der Stadt- und Kantonspolizei Zürich festgenommen werden. (sda/pu)