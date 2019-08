Sein Leben auf Staatskosten geht weiter – nun im Gefängnis

Ab September 2003 bis Mitte 2009 enthielten die Formulare der Sozialhilfebehörde unter den Stichworten Erwerbseinkünfte, andere Einkünfte, Bank-/Postguthaben sowie andere Vermögenswerte nur einen Wert: «CHF 0.00». Später, bis zum Frühjahr 2014, gab der Mann den Behörden zwar diverse Konten an. Diese wiesen aber nur geringe Beträge aus.

Dass der Mann und seine Familie aber schon Ende 2003, zu Beginn der angeblichen Bedürftigkeit, über acht Konten verfügten, die sie den Behörden verschwiegen, war nur das eine. Das andere war, dass auf diesen Konten insgesamt 195'959.70 Franken lagerten.

31 Fahrzeuge

Doch damit nicht genug. Zwischen Mitte 2003 und Mitte 2015 verfügte der 51-Jährige gemäss Anklage «nacheinander oder teilweise auch gleichzeitig über mindestens 31 Fahrzeuge», die alles in allem noch einmal gut 93'000 Franken Wert hatten.

Hätten die Behörden davon gewusst, dann hätten er und seine Familie «aufgrund der tatsächlichen Vermögensverhältnisse in Wirklichkeit zu keinem Zeitpunkt auf Sozialhilfeleistungen Anspruch gehabt», hiess es in der Anklageschrift.

Von Polizei observiert

Der Fall flog auf, als der Mann während dreier Monate immer wieder observiert wurde. Dabei kam Erstaunliches an den Tag: Der Mann scherte sich auch nicht um irgendwelche Verkehrsregeln. Angesichts der mehrfachen groben Verletzung von Verkehrsregeln stellte auch das Bezirksgericht an der Urteilseröffnung nüchtern fest: Mit seinen rücksichts- und verantwortungslosen Fahrten sei er «ein eigentliches Risiko für andere Verkehrsteilnehmer.»

Der 51-Jährige gab sich vor Gericht äusserst wortkarg und erinnerungsschwach. Selbst dass er über ein Jahrzehnt Sozialhilfe bezog, wollte ihm nicht mehr in den Sinn kommen. Auch dass er in all dieser Zeit von den geheim gehaltenen Konten über 468'000 Franken ab- oder hin- und herschob, war ihm nicht mehr präsent.

Es sei nicht sein Geld gewesen

Erinnern konnte er sich aber genau, warum er die Konten nicht deklariert hatte. Es sei nicht sein Geld gewesen, sondern das seines Vaters und seines Bruders. Bloss: Wie das Geld zu ihm gelangte und später angeblich wieder zurückfloss – darüber gaben die Beteiligten derart unterschiedliche Versionen zum Besten, dass das Bezirksgericht nur einen Schluss ziehen konnte: Die Angaben des Beschuldigten sind «unglaubhaft und lassen sich durch nichts nachvollziehen».

Das Bezirksgericht verurteilte den Mann unter anderem wegen gewerbsmässigen Betrugs. Mit der unbedingten Freiheitsstrafe von 45 Monaten ging das Gericht deutlich über den Strafantrag der Staatsanwaltschaft hinaus, welche 38 Monate verlangt hatte.

Schaden für Staat und Hilfesuchende

Er habe ausgerechnet jene Behörde getäuscht, die sich sehr für seine Familie eingesetzt habe, hielt das Gericht fest. Damit habe er nicht nur dem Staat Schaden zugefügt, sondern auch all jenen Menschen, welche Sozialhilfe wirklich benötigten. Erschwerend fielen die sechs, teilweise einschlägigen Vorstrafen ins Gewicht, wie auch der Umstand, dass weder ein Geständnis vorlag, noch Einsicht oder Reue erkennbar waren.