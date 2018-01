Sie rief noch: «Nein Schatz, nicht!»

Freispruch oder eine Freiheitsstrafe von 14 Jahren: Die Anträge von Verteidigung und Staatsanwaltschaft am Prozess Mitte Januar vor dem Bezirksgericht Hinwil lagen weit auseinander. Das Gericht verhandelte über einen Fall, der für drei junge Männer dramatische Konsequenzen hatte: Zwei Deutsche erlitten lebensgefährliche Stichverletzungen in Hals und Brust, ein Iraker sitzt seitdem wegen des Vorwurfs der mehrfachen versuchten vorsätzlichen Tötung in Untersuchungshaft.

Der Beschuldigte, ein damals knapp 20-jähriger in Zürich wohnhafter Iraker, war am 2. Juli 2016 um 1 Uhr früh mit seiner 18-jährigen Freundin auf dem Heimweg im Zürcher Oberland. Am Bahnhof Rüti trafen sie auf die späteren Opfer, zwei stämmige Gerüstbauer im Alter von 29 und 31 Jahren. Auch die beiden Deutschen kamen vom Züri-Fäscht und waren sturzbetrunken – im Gegensatz zum nüchternen Beschuldigten.

Als «Hurensohn» tituliert

Das Zusammentreffen von Opfern und Täter am Bahnhof Rüti wurde von beiden Parteien völlig unterschiedlich dargestellt. «Die beiden Männer haben mich beleidigt und provoziert, ich wollte mit meiner Freundin einfach weg», sagte der Iraker, welcher als 14-Jähriger mit seiner Familie in die Schweiz kam. Sie hätten mit ihren durchtrainierten Bodys geprahlt und ihn ausgelacht. Er habe Angst gehabt und deshalb sein Messer aus dem Hosensack genommen. Als dann einer der Deutschen ihn als «Hurensohn» betitelte, habe er zum Schutz mit dem Messer vor sich gefuchtelt und sei weggegangen. Dass er beim Gerangel den beiden Männer lebensgefährliche Verletzungen an Hals und Oberkörper zugefügt hatte, will er nicht bemerkt haben. «Ich hatte ein Blackout.»

Warum er überhaupt ein Messer an das Fest mitgenommen habe, wollte die Vorsitzende Andrea Vontobel wissen. Um Flaschen zu öffnen, antwortete er und nannte als Beispiel ausgerechnet eine Champagnerflasche. Nach der Tat sei er mit der Freundin nach Hause gegangen. Erst am nächsten Morgen habe er auf dem Handy vom Vorfall gelesen und sich der Polizei gestellt.

«Nein Schatz, nicht!»

So weit die Darstellung des Beschuldigten. Ganz anders beschreibt es Staatsanwalt Adrian Kaegi. Es sei eine perfide und skrupellose Tat gewesen, absolut sinnlos. Der unreife und machohafte Beschuldigte habe aus einem lapidaren Kleinststreit heraus beinahe zwei Männer getötet. Hätte nicht ein Passant dem 29-Jährigen während Minuten die klaffende Wunde am Hals zugedrückt, so wäre dieser gestorben. Für Kaegi ist klar: Der Beschuldigte hat das Messer gezückt, um sich «gut zu fühlen». Auch die Freundin habe ihn zurückhalten wollen: «Nein Schatz, nicht!», habe sie noch vergeblich gerufen. Es sei keine Notwehr gewesen, der Mann hätte einfach weitergehen können. Kaegi verlangt wegen mehrfacher versuchter vorsätzlicher Tötung eine Freiheitsstrafe von 14 Jahren.

Beim Gerangel verletzt

Jürgen Imkamp, Rechtsanwalt des Beschuldigten, verlangte einen Freispruch und 54 000 Franken Entschädigung für die 18-monatige Untersuchungshaft (100 Franken pro Tag). Sein Mandant sei bis zu jenem Vorfall völlig unbescholten gewesen und habe mit der Freundin ihren Lehrabschluss feiern wollen. Die Initiative sei von beiden einschlägig vorbestraften Deutschen ausgegangen. Die Bodybuilder hätten Streit gesucht. Sie hätten sich schon im Zug aggressiv verhalten. Sein Mandant habe keine gezielten Stichbewegungen gemacht, sondern sie beim Gerangel verletzt. «Er hat nicht bewusst eingestochen und ihren Tod in Kauf genommen», sagte Imkamp.

Davon wollte das Bezirksgericht Hinwil nichts wissen. An der Urteilseröffnung vom Dienstagabend sprach es den Mann wegen mehrfacher versuchter vorsätzlicher Tötung schuldig und verurteilte ihn zu zwölf Jahren. Er habe aus nichtigem Grund auf die beiden stark Betrunkenen eingestochen, sagte Richterin Andrea Vontobel. Er sei auf die Männer zugegangen, statt einfach nach Hause zu gehen. Auch seine damalige Freundin habe vergeblich versucht, den Streit zu verhindern. Das Motiv sei Machogehabe gewesen, der Beschuldigte habe lediglich seine Ehre verteidigen wollen. (Tages-Anzeiger)