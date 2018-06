Tödlicher Streit an VBZ-Haltestelle

Der tragische Vorfall hat sich bereits am 23. Mai ereignet, wie die Kantonspolizei schreibt. Damals war bei der VBZ-Bushaltestelle Zehntenhausplatz an der Schauenbergstrasse in Zürich-Affoltern bei einer Auseinandersetzung mit einer unbekannten Frau eine 79-jährige Rentnerin gestürzt. Sie verletzte sich so schwer, dass sie drei Tage später im Spital starb. Weitere Informationen über den Ablauf der Auseinandersetzung machte die Polizei nicht, es sei aber keine Waffe im Spiel gewesen.

Intensive polizeiliche Ermittlungen in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft lV haben zur Identifizierung der mutmasslichen Täterin geführt. Die 30-jährige Schweizerin aus dem Kanton Bern wurde am Donnerstagmorgen in der Stadt Zürich verhaftet. Sie wurde der Staatsanwaltschaft zugeführt.

Nach bisherigen Erkenntnisse war die Verhaftete bereits eine Stunde vor der Auseinandersetzung an der Haltestelle und hatte sich dabei sehr auffällig verhalten.

Zeugenaufruf: Personen, die Angaben zum Geschehen, insbesondere zum Benehmen der Täterin an der VBZ Haltestelle, während der fraglichen Zeit (23.5.2018 ca. 07:30 – 08:30) machen können, werden gebeten sich mit der Kantonspolizei Zürich, Tel. 044 247 22 11 in Verbindung zu setzen.

