Untersuchungshaft für Mutter angeordnet

Nach dem tragischen Vorfall in Bülach, geht die Oberstaatsanwaltschaft heute von einem Tötungsdelikt aus. Das schreibt sie in einer Mitteilung, während die Kantonspolizei am Dienstag noch die Formulierung verwendet hatte, ein Tötungsdelikt könne nicht ausgeschlossen werden.

Die 30-jährige Kamerunerin, die ihren vierjährigen Sohn getötet hatte, ist in Untersuchungshaft. Das Zwangsmassnahmengericht hat dem Antrag der Staatsanwaltschaft am Dienstagabend stattgegeben. Zu ihrem Motiv und der Art und Weise, wie sie ihr Kind umgebracht hat, äusserte sich die Oberstaatsanwaltschaft nicht. Ebensowenig, ob ein Geständnis vorliegt.

von Regensdorf nach Bülach

Die Boulevardzeitung «Blick» zitierte einen ehemaligen Nachbar, der sagte, dass die Mutter durch eine fanatische christliche Freikirche beeinflusst worden sei. Sie habe fast immer über Gott gesprochen und habe auch auf der Strasse missioniert, mit dem Kleinen im Kinderwagen. Auch auf ihrem Facebook-Profil hat die Frau zwei freikirchliche Religionsgemeinschaften in Frankreich und den USA mit «gefällt-mir» kommentiert.

Bevor die 30-Jährige vor einigen Monaten nach Bülach zog, lebte sie mit ihrem Mann in Regensdorf in einer Sozialwohnung. Der Mann arbeitete in der Sicherheitsbranche. Er lebt inzwischen im Kanton Aargau. Die beiden hatten 2013 in Kamerun geheiratet, anschliessend kamen sie in die Schweiz. Er ist auch Afrikaner und wohnt schon lange hier.

Frau hat sich religiös radikalisiert

Laut dem Nachbarn aus Regensdorf hat sich die Situation im letzten Sommer zugespitzt, als sich die Frau religiös radikalisiert hat. Sie habe ihren Mann aus der Wohnung geworfen und es kam zur Scheidung.

Die Frau habe auch die Wohnung zerstört, die Polizei und ein Notfallpsychiater seien gekommen. Der Nachbar soll eine Meldung an die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) gemacht haben. Laut einem Kesb-Sprecher bestimmt in einem Eheschutzverfahren das Gericht die Kindesschutzmassnahmen. Zum konkreten Fall äusserte er sich aber nicht.

Am Tag vor Tat normal gewirkt

Gegenüber «20-Minuten» sagte die ältere Schwester in Kamerun, dass die 30-Jährige niemals im Leben ihrem Sohn etwas antun könnte. Die beiden hätten ein ganz normales Mutter-Sohn-Verhältnis. Die Mutter habe den Vierjährigen auch nicht vernachlässigt.

Noch am Samstagabend, also ein Tag vor der Tat, habe sie mit der Schwester per Whatsapp Kontakt gehabt: «Sie hat ganz normal gewirkt und nichts von irgendwelchen Schwierigkeiten erwähnt.» (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)