«Vatermord»: Sohn nicht schuldfähig

Das blutige Familiendrama hat sich in der Nacht auf den 16. Dezember 2016 in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Zürich-Albisrieden ereignet. Die Stadtpolizei schrieb damals, ein 27-Jähriger stehe in dringendem Verdacht, seinen Vater getötet zu haben. Sowohl der Täter als auch sein jüngerer Bruder und die Mutter mussten mit schwersten Verletzungen ins Spital gebracht werden. Alle sind Schweizer. Laut Stadtpolizei war eine heftige Auseinandersetzung eskaliert. Den ausgerückten Einsatzkräften habe sich in der Wohnung «ein schreckliches Bild» geboten.

Nun werden Details zur Bluttat bekannt. Laut der Anklageschrift hat der Sohn mit einem Messer mit einer 14 Zentimeter langen Klinge auf seinen auf dem Sofa im Wohnzimmer schlafenden Vater eingestochen. Es kam zu einem Gerangel, bei dem der Sohn siebenmal auf den Vater einstach, unter anderem auch im Halsbereich.

Von Geschrei aufgeschreckt, eilten sowohl der Bruder als auch die Mutter ins Wohnzimmer. Auch auf sie stach der Mann ein: sechsmal auf den jüngeren Bruder und ebenso oft auf die Mutter. Trotzdem konnte die 54-jährige Mutter dem Sohn das Messer entreissen und ihrem schwer verletzten Mann Erste Hilfe leisten. Sie legte das Messer auf ein Sideboard im Wohnzimmer. Der Täter nahm daraufhin das Messer und schnitt sich selber in die Kehle.

Prozess ohne Öffentlichkeit

Für den Vater kam jede Hilfe zu spät. Er starb noch in der Wohnung am Blutverlust, verursacht durch die Durchtrennung der Drosselvene und der Hauptschlagader. Die Mutter und der jüngere Bruder wurden mit Stichverletzungen an Hals, Nacken und Oberkörper ins Spital gebracht. Es habe keine unmittelbare Lebensgefahr bestanden, heisst es in der Anklageschrift.

Der Täter wird wegen vorsätzlicher Tötung und mehrfach versuchter Tötung angeklagt. Die Staatsanwältin verlangt für den in einer psychiatrischen Klinik befindlichen jungen Mann eine stationäre Massnahme zur Behandlung von psychischen Störungen. Dies, weil der Mann für die Taten nicht schuldfähig sei. Der Prozess gegen den Beschuldigten findet Anfang September vor dem Bezirksgericht Zürich statt. Die Öffentlichkeit ist aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes ausgeschlossen, nur akkreditierte Journalisten sind zugelassen. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)