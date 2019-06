Frau ertrinkt im Zürichsee, 4-Jähriger überlebt knapp

Im Kanton Zürich haben sich gestern Donnerstagnachmittag zwei schwere Badeunfälle ereignet.

Im Strandbad Feldmeilen hat um 15.30 Uhr der Bademeister eine im Zürichsee treibende Frau entdeckt. Sofort eilte er zu Hilfe, rettete die Schwimmerin ans Ufer und begann mit der Reanimation, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt. Die herbeigerufenen Rettungssanitäter führten die Reanimation weiter. Dennoch konnte der Notarzt nur noch den Tod der 84-jährigen Frau feststellen.

Gleichzeitig, so schreibt die Polizei, ist im Schwimmbad in Hinwil ein Kleinkind in Schwierigkeiten geraten. Eine Frau hat den 4-jährigen Knaben aus dem Wasser gezogen, worauf er durch die Bademeister erfolgreich reanimiert wurde. Das Kind ist anschliessend mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen worden. (pu)