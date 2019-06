Schwimmer in Rheinau vermisst

Beim oberen Wehr in Rheinau wird seit Sonntagvormittag ein Schwimmer vermisst, wie die Kantonspolizei mitteilt. Um 11 Uhr ging bei Schutz & Rettung die Meldung ein, dass ein Mann, welcher unterhalb des oberen Wehres ins Wasser gestiegen ist, untergegangen und nicht mehr aufgetaucht sei.

Gemäss ersten Erkenntnissen wollte er seinen Hund retten. Die Kapo bot einen Polizeihelikopter sowie die Polizeitaucher auf. Trotz der intensiven Suche am, im und über dem Wasser konnte der 73-jährige Mann bis anhin nicht gefunden werden.

Nebst der Kantonspolizei Zürich stehen die Stützpunktfeuerwehr Weinland und der Rettungsdienst des Spitals Schaffhausen sowie Mitarbeiter des Kraftwerkes Rheinau im Einsatz. An der weitläufigen Suchaktion beteiligen sich zudem diverse deutsche Blaulichtorganisationen des Landkreises Waldshut-Tiengen.

Am Vortag Unfall mit Gummiboot

Am Samstag ging ein Unfall mit einem Gummiboot in Rheinau glimpflich aus. Zwei Personen fuhren damit über das Stauwehr, worauf die Polizei aufgeboten wurde. Rund 20 Minuten wurden zwei Verletzte bei der Klosterinsel an Land gesichtet. Die Abklärungen ergaben, dass es sich um die beiden Insassen des Gummibootes handelte. Sie wurden von Kanufahrern aus dem Wasser geborgen und auf die Insel gebracht. Die 29-jährige Frau erlitt mittelschwere, der 32-jährige Mann leichte Verletzungen. (anf)