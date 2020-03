Zürcher klatschen für ihre Ärzte, Pfleger und Krisen-Arbeiter

Noch bevor die 19-Uhr-Glocken schlugen, begann der Applaus. Erst waren es ein paar einzelne, verlorene Klatscher. Doch nach und nach kamen immer mehr Menschen an ihre Fenster und Balkone und stiegen ein. Rund fünf Minuten lang hallte der Applaus durch fast jedes Quartier, jede Wohnstrasse und jeden Innenhof Zürichs.

Auch am Idaplatz zeigten die Menschen Solidarität. Bild: Dominique Meienberg

Mit der Aktion «Applaus für die Held*innen» bedankten sich am Donnerstag Abend die Bürger der Stadt für die harte Arbeit, die Ärzte und Pflegepersonal während der Corona-Krise jeden Tag leisten. Und richteten ein lautstarkes «Danke» an Verkäufer, Beamte, Bauern und all die Menschen, die trotz Ansteckungsgefahr weiter ihren Job erledigen und die Stadt am Laufen halten.

Nach dem italienischen Vorbild

«Wir haben versucht, möglichst viele Communities zu mobilisieren, unabhängig von politischer Einstellung,» sagt Simon Jacoby. Der junge Zürcher und tsüri.ch-Chefredakteur stellte am Dienstag Vormittag die Aktion auf die Beine. Nach wenigen Stunden sagten schon Tausende bei Facebook zu. Unterstützung kam kurz darauf von vielen politischen Organisationen, von Stadtrat Andreas Hauri, dem Sportclub Grasshoppers und dem Schauspielhaus.

Unzählige junge Menschen klatschen am Friesenberg. Bild: Sabina Bobst

Die Idee dafür stammte aus Italien und Spanien. Dort entstandene Videos von singenden und klatschenden Menschen auf Balkonen und in Fenstern gingen um die Welt, als ein Hoffnungsschimmer für die Millionen von Menschen, die unter freiwilliger oder verordneter Quarantäne stehen. Und als Solidaritätsbekundung für das hart arbeitende medizinische Personal.

Und weil man diesen Menschen auch hier in der Schweiz nicht genug danken kann, ist am Freitag, dem 20. März um 12:30 Uhr Mittags gleich noch eine Applausaktion geplant. Dieses mal Schweiz-weit und organisiert von den Medienhäusern NZZ, CH Media, SRG, Ringier und TX Group, zu der auch der Tages-Anzeiger gehört. Der Titel: #dieschweizsagtDANKE. Nach der erfolgreichen Aktion am Donnerstag Abend werden die Bürger dieses Landes den Applaus vielleicht ja noch einmal übertreffen.

Applaus bei Sonnenuntergang an der Neugasse. Bild: Reto Oeschger

In den sozialen Netzwerken ging schon jetzt eine Welle von Videos der Aktion am Donnerstag Abend ein. «Vielen Dank für diese herzliche Geste!» schrieb das Team des Kinderspitals Zürich auf Facebook. Und die Organisatoren von tsüri.ch bedankten sich: «Danke Züri, Danke Schweiz. Das waren Gänsehautmomente!»