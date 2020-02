Zürcher Klimagipfel in der Kritik

Ende Januar erhielten die Zürcher Gemeindepräsidenten eine knappe E-Mail. «Save the Date», hiess es darin, «Klimadialog Kanton–Gemeinden am Freitag, 15. Mai 2020.» Die Informationen zu diesem Klimagipfel waren dünn. Aber der Absender gewichtig: Justizdirektorin Jacqueline Fehr, SP, zuständig für die Gemeinden, und Baudirektor Martin Neukom, Grüne, auch als «Klimaminister» bekannt.

Nun hat der Verband der Zürcher Gemeindepräsidenten und -präsidentinnen einen kritischen Brief an die Regierung geschickt. Der Präsident der Präsidenten, Jörg Kündig, seinerseits Gemeindepräsident von Gossau, will den Brief nicht öffentlich machen, «der Brief bleibt Brief». Der FDP-Politiker bietet aber an, das Schreiben zusammenzufassen. «Das Thema Klimaschutz ist uns wichtig», beginnt er, «zum Beispiel gibt es bereits 50 Energiestädte im Kanton. Und ein Austausch zwischen Kanton und Gemeinden ist sicherlich sinnvoll.»

«Wir fühlen uns instrumentalisiert»

Zwei Dinge würden die Gemeinden aber irritieren, sagt Jörg Kündig weiter. Erstens das Datum: Am 15. Mai findet ein schweizweiter Klimastreik von Schülerinnen und Schülern statt. «Wir fühlen uns instrumentalisiert. Das Wort Streik ist ja politisch durchaus negativ besetzt.» Kündigs zweiter Punkt: das Geld. Bis letztes Jahr fand jeweils im November ein Gemeindeforum statt, organisiert vom Kanton. Da traf man sich zum Austausch. Letztes Jahr jedoch kürzte das Kantonsparlament das Budget von Jacqueline Fehrs Justizdirektion, worauf die Regierungsrätin das Gemeindeforum für 2020 absagte. «Dieses Setting ist merkwürdig», sagt Jörg Kündig, «noch vor kurzem hiess es, es sei kein Geld für ein Forum vorhanden, ein Klimagipfel ist aber möglich.»

«Merkwürdig: Noch vor kurzem hiess es, es sei kein Geld für ein Forum vorhanden – ein Klimagipfel ist aber möglich.»Jörg Kündig, Gemeindepräsidentenverband

Schon kurz nach Verschicken der Einladung zum Klimagipfel hatte die SVP die beiden «linksgrünen Chefideologen» Martin Neukom und Jacqueline Fehr kritisiert. «Regierungsrätliche Legitimierung des Schulschwänzens» heisst der Titel einer Anfrage von Kantonsrat Orlando Wyss. Er schreibt: «Dass an einer solchen Veranstaltung nur heisse Luft produziert, dafür aber viel Steuersubstrat verbraten wird, ist absehbar.»

Regierung: «Gegenseitiges Lernen»

Warum wird der Klimagipfel einberufen? Worum soll es genau gehen? «Wirkungsvoller Klimaschutz verlangt das Engagement aller», erwidern Martin Neukom und Jacqueline Fehr. «Weil es auf allen staatlichen Ebenen Klimaschutzmassnahmen braucht - und zwar dringend.» Es gehe darum, «gemeinsam konkrete Handlungsmöglichkeiten zu erarbeiten. Dazu gehört auch, dass Gemeinden bereits praktizierte Massnahmen vorstellen können und so gegenseitiges Lernen möglich wird.»

Der 15. Mai, der Tag des Klimastreiks, sei passend, so die Organisatoren, weil das Thema an diesem Tag eine hohe Aufmerksamkeit geniesse.