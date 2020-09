Neue Pläne für Gleisübergang – Zürichs ärgerlichste Bahnschranke verschwindet Wer das Pech hat, beim Bahnhof Seebach vor der geschlossenen Barriere zu stehen, muss lange warten. Nun soll es eine Unterführung geben – aber nicht für alle. Martin Huber

Es kann dauern: Stehende Autokolonne vor dem Bahnübergang Felsenrainstrasse beim Bahnhof Zürich Seebach. Foto: Reto Oeschger

Bis zu 14 Minuten: So lange warten Automobilisten und Passanten jeweils am Bahnübergang Felsenrainstrasse in Zürich-Seebach vor verschlossenen Barrieren. Die rekordverdächtig langen Schliesszeiten stellen sie immer wieder auf eine Geduldsprobe – viele sprechen von Zürichs nervigstem Bahnübergang.