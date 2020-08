Corona-Zahlen unter der Lupe – Zürichs erster Covid-Herbst: Was ist und was uns erwartet Die Zahl der Covid-Infektionen im Kanton Zürich steigt so schnell wie seit dem Ende des Lockdown nicht mehr. Vergangene Woche steckten sich täglich fast 50 Personen an. Kevin Brühlmann

Blick auf Zürich im April 2020, mitten im Lockdown: Mittlerweile ist die Zahl der Zürcher Covid-Fälle fast wieder so hoch wie damals. Foto: Dominique Meienberg

Zum Ende des Sommers mischen sich Glück und Melancholie – die Bäume werden farbiger und die Tage dunkler. Dieses Jahr jedoch kann niemand so genau sagen, was noch alles kommt. Es ist der erste Covid-Herbst in Zürich.