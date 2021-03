36 Parkplätze tief in der Erde – Zürichs kleinstes Parkhaus schliesst Das Parkhaus Central, gelegen in einem alten Luftschutzkeller mitten in Zürich, geht Ende März zu. Möglich ist, dass darin eine Wärmeverbundzentrale entsteht. Kevin Brühlmann

Kurzzeitig diente der Stollen während des Zweiten Weltkriegs als Luftschutzraum.

Ende März 2021 schliesst das Parkhaus Central in Zürich. Von aussen erinnert es an die Einfahrt eines Bergwerkstollens. Das Parkhaus am Seilergraben 74 war mit 36 Plätzen das kleinste der Stadt. Und wohl auch das unauffälligste.

Ursprünglich handelte es sich beim Parkhaus um einen Luftschutzkeller, Übername «Schutzraum Leonhard», erbaut während des Zweiten Weltkriegs. Schon 1943 wurde er jedoch zum Parkhaus umfunktioniert. Seither scheint die Zeit im Stollen stehen geblieben zu sein.

Daher müsste das Parkhaus dringend saniert werden. Doch laut Stadtrat ergaben Abklärungen, dass ein Umbau ziemlich teuer wäre. Ausserdem gebe es neue Auflagen, weshalb die Zahl der Parkplätze reduziert werden müsste. Unter diesen Umständen sei ein «kostendeckender Betrieb nicht möglich», schreibt der Stadtrat.

Eventuell eine Wärmeverbundzentrale

Der zuständige Stadtrat Daniel Leupi von den Grünen sagt: «Der historische Parkplatzkompromiss kann trotz der Schliessung eingehalten werden.» Der Kompromiss, 1996 zwischen rechts und links im Gemeinderat beschlossen, sieht vor, die Zahl der Parkplätze in der Stadt auf dem Stand von 1990 einzufrieren. Ausserdem sollen oberirdische Parkplätze unter die Erde verlegt werden. Für den konkreten Fall beim Central heisst das: 30 der insgesamt 36 Parkplätze beim Central werden ins nahe gelegene Parkhaus Urania verlegt.

Was nun aus dem «Stollen» wird, ist noch unklar. Zurzeit laufen Abklärungen bei der städtischen Liegenschaftsverwaltung. Im Vordergrund steht die Idee, den Stollen als Zentrale für einen Wärmeverbund zu nutzen. Stadtrat Leupi fasst es so zusammen: «Ein kleiner Beitrag zum Erreichen des 2000-Watt-Ziels.»