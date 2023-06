Kuschelpartys in Zürich – Mit körperlicher Nähe zur Ruhe kommen Gruppenkuscheln in Zürich wird beliebter. Die Streicheleinheiten mit Fremden sollen entspannen. Wie läuft so eine Veranstaltung genau ab? Ein Erfahrungsbericht. Sepinud Poorghadiri

Wohlwollende körperliche Berührungen wie das Händehalten sollen zur inneren Entspannung führen. Foto: Getty Images

Entspanntes Kuscheln mit anderen, ohne dass es in sexuelle Bereiche abdriftet. So wird oft für Kuschelpartys geworben. Was seltsam tönen mag, findet in Zürich Anklang: Kuschelkurse werden immer beliebter. Auch wird das Angebot diverser. Das Regenbogenhaus Zürich bietet beispielsweise das Queer Space an, eine Berührungsveranstaltung für LGBTQ-Personen ab 16. Die Kuschelangebote werden zahlreich besucht – nicht selten werden bis zu 20 Teilnehmende gezählt. Das Vergnügen ist jedoch nicht kostenlos, Ticketpreise liegen im Schnitt bei 20 bis 50 Franken. Wo liegt nun der Reiz vom Kuscheln mit Fremden?

In der Nähe der Haltestelle Frankental sitze ich mit 12 anderen Personen auf bunten Matratzen, die ungefähr neun Quadratmeter des Bodens bedecken. Der Seminarraum ist eingerichtet, inklusive lachender Buddha-Statue und Heilsteinen. Ich schätze das Durchschnittsalter auf 40, selber liege ich weit darunter. Heimlich mustere ich die Teilnehmenden und spüre, wie meine Panik allmählich zunimmt. Was, wenn ich eigentlich mit niemandem kuscheln möchte? Oder noch schlimmer: Was, wenn niemand mit mir kuscheln möchte? Schnell entscheide ich, wer am ehesten infrage kommt. Dabei beruht meine Beurteilung auf Ersteindrücken wie dem Aussehen oder dem Small Talk bei der Begrüssung.

Solche Faktoren spielen beim Kuscheln aber meist keine Rolle, so Elana Andermatt von Herz-Kuscheln. Die Körper- und Traumatherapeutin leitet die Abende seit rund einem Jahrzehnt regelmässig. Für sie ist es eine Herzensangelegenheit. «Egal, wie man aussieht, egal, wie man sozial unterwegs ist, wir sind einfach Menschen, die geliebt werden wollen.» Entsprechend sei der Kuschelraum auch offen für alle. «Wir haben von 25- bis 70-Jährigen alles. Es gibt auch oft Leute, die im Leben nicht so viel Glück hatten.» Umso wichtiger sei es, dass sie das Angebot in Anspruch nehmen können. «Manche Menschen können alleine nur schwierig entspannen.» In der Gruppe, mit sorgsamer Vorbereitung, sei das meist einfacher. Aber – und das ist ihr ganz wichtig – ihr Angebot ist nicht intimer Natur. «Nähe wird oft mit Sexualität gekauft. Selbst in der Partnerschaft gilt oft, wenn ich A sage, muss ich auch B sagen, und das ist nicht in Ordnung. Wir lassen das B hier draussen.»

Der Seminarraum von Elana Andermatt. Hier wird regelmässig während mehreren Stunden gekuschelt. Foto: Herz-Kuscheln

Ein wohlwollendes Gehaltenwerden ganz ohne Hintergedanken also. Gerade nach der Pandemie lasse sich beobachten, dass sich der Bezug zu Berührungen verändert habe: «Es herrschte so viel Angst. Selbst jetzt ist es nicht mehr so, wie es vorher war», sagt Andermatt. Dennoch seien ihre Events seit der Aufhebung der Massnahmen durchgehend besucht – zurzeit gäbe es einen regelrechten Hype. Sie spricht sogar von einem Kuscheltourismus. «Es gibt Events über die ganze Schweiz verteilt, manche gehen nach Luzern, nach Basel, nach Bern, nach Winterthur. Die sind dann überall und geniessen das entspannte Zusammensein.»

«Nähe wird oft mit Sexualität gekauft. Selbst in der Partnerschaft gilt oft, wenn ich A sage, muss ich auch B sagen, und das ist nicht in Ordnung. Wir lassen das B hier draussen.» Elana Andermatt, Herz-Kuscheln

Für Bruno Sternath, Paar- und Traumatherapeut mit eigener Praxis im Zürcher Seefeld und Rapperswil, ist das nicht überraschend, denn «wir sind Wesen, die Berührung brauchen.» Insbesondere nach der Pandemie ergebe es Sinn, dass sich bei vielen die Sehnsucht nach körperlicher Nähe verstärkt habe. Laut Sternath könne sich dieses Bedürfnis aber durch das Gruppenkuscheln stillen lassen: «Wer im Alltag wenig oder nicht berührt wird, kann solche Events kompensatorisch nutzen, bei Bedarf auch längerfristig.»

Auch die heutigen Teilnehmenden sind nicht zum ersten Mal hier. Entsprechend legen sich schon bald die Ersten mit einer Selbstverständlichkeit in die Mitte und kuscheln sich eng zusammen. Das Bild erinnert an einen Wurf friedlicher Hundewelpen. Nach einer halben Stunde gewinnt meine Neugier und ich lege mich neben eine ältere Dame. Ihren Namen habe ich bereits vergessen, ihre Stimme ebenso. Sie fährt ihre Hand durch meine Haare und ich spüre, wie ich mich entspanne.

Bruno Sternath betont, dass man durch Berührung andere Beziehungsebenen finden kann. Entsprechend komme es vor, dass Personen merken, wie sie gern mit jemandem kuscheln, zu dem sie ansonsten keine Anziehung verspüren. Wichtig sei es, offen zu bleiben. Diesen Punkt erreiche ich an dem Abend jedoch nicht: Ich lehne ab, als mich ein leicht bekleideter Mann mittleren Alters einlädt, der kleine Löffel zu sein. Das ist aber in Ordnung: Elana Andermatt unterstreicht, dass das Neinsagen eine wichtige Fähigkeit sei, die man sich im Kuschelraum aneignen könne.

Als sich der Abend zu Ende neigt, bin ich erleichtert, gleichzeitig spüre ich einen inneren Frieden. Ob ich in absehbarer Zeit nochmals kuscheln gehen werde, weiss ich noch nicht. Ganz anders geht es der Dame, mit der ich vorhin gemeinsam am Boden lag: Sie seufzt enttäuscht und fragt, ob sie denn nicht bis morgen früh bleiben könne.



Keine Züritipps mehr verpassen? Aktivieren Sie in den Einstellungen Ihrer App die Push-Mitteilungen für Züritipp und erhalten Sie die neuesten Tipps direkt auf Ihr Smartphone. Falls Sie die App noch nicht installiert haben, können Sie das hier tun.

Fehler gefunden?Jetzt melden.