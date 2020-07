Die dunkle Seite der Partystadt – Zürichs laute Nächte – und der Frust der Anwohner In der Stadt hat die Zahl der Lärmklagen in diesem Corona-Sommer deutlich zugenommen. Anwohner dreier Hotspots über die Auswüchse der «mediterranen Nächte». Martin Huber

Treffpunkt Bullingerplatz: «Schön, dass der Platz lebt, aber manchmal wird es einfach zu viel», sagt ein Anwohner. Andrea Zahler

«Willkommen an der Partymeile.» In der Stimme von Sandra S. (Name geändert) schwingt Bitterkeit mit. Sie wohnt seit 14 Jahren am Zähringerplatz und steht am Freitagabend kurz vor Mitternacht auf dem Platz am Rand des Zürcher Niederdorfs.