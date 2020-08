Eine Premiere für die Schweiz – Zürichs neuster Tempo-30-Streich Erstmals gilt in der Stadt Zürich auf einer Strasse nur in der Nacht Tempo 30. Es wird nicht die letzte Tafel sein. Patrice Siegrist

Stadträtin Karin Rykart (Grüne) montiert eine Tafel für das neue Tempo-30-Nachtregime. Foto: Sabina Bobst

Karin Rykart signalisiert am Donnerstag das Ende eines langen Streits. Mit dem Schraubenschlüssel in der Hand feiert sie eine Premiere: Neu gilt an der Höschgasse zwischen 22 und 6 Uhr Tempo 30 – und sie schraubte gleich selbst eine Tafel an.