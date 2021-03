Demoverbot in Zürich wegen Corona – Zürichs Polizeivorsteherin greift Mario Fehr frontal an Nach der Gewalt an der Frauendemo muss sich die grüne Sicherheitsvorsteherin Karin Rykart viel Kritik anhören. Sie zeigt Verständnis und teilt selbst aus. Corsin Zander

Bei dieser Verhaftung an der Ecke Anwand-/Langstrasse kommt es am 6. März zu den Schlägen des Polizisten gegen eine Demonstrantin. Foto: Samuel Schalch

Was sich am Mittwochabend im Gemeinderat abspielte, ist ungewöhnlich. Zwar war bekannt, dass die grüne Polizeivorsteherin Karin Rykart in Grundrechtsfragen Meinungsverschiedenheiten mit Mario Fehr hat, ihrem sozialdemokratischen Pendant beim Kanton. Bereits im vergangenen Frühling kritisierte sie die Einschränkung der Demonstrationsfreiheit aufgrund der Corona-Pandemie intern mehrfach. Jetzt geht Rykart aber einen Schritt weiter und schaltet auf Angriff. Sie wirft Fehr öffentlich vor, «nicht nachvollziehbare Regeln» zu erlassen.

Auslöser dafür waren zwei Einsätze der Stadtpolizei vom vergangenen Samstag und Montag. Mehrere Hundert Frauen, Lesben, Inter-, Trans-, nonbinäre und queere Menschen hatten am Samstag im Vorfeld des Internationalen Frauentags für ihre Anliegen demonstriert. Die Stadtpolizei stoppte den Demonstrationszug mit Tränengas und verzeigte weit über 100 Personen. Bei der Verhaftung zweier Frauen schlug ein Polizist eine Demonstrantin mehrfach gegen den Kopf. Deshalb demonstrierten am Montag über 100 Frauen mit einem Sitzstreik vor dem Hauptsitz der Stadtpolizei. Erneut löste die Polizei den Protest mit einem Grossaufgebot auf (lesen Sie hier mehr dazu).