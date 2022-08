Bau-Boom am Seeufer – Die Mega-Bauprojekte an Zürichs nobelster Ecke Am General-Guisan-Quai und am Mythenquai reihen sich derzeit Baustellen. Wohnungen im «gehobenen Preissegment» entstehen – und wahrscheinlich zieht Google ein. Hélène Arnet

Sie werden neu herausgeputzt: Vorn das Schaderhaus, in das wahrscheinlich Google einzieht. Hinten das Weisse Schloss. Foto: Silas Zindel

Im Sommer gehören Baustellen zur Stadt Zürich wie Diskussionen über Hitze-Hotspots und Dichtestress im Letten-Flussbad. Doch was dieses Jahr an Zürichs nobelster Ecke abgeht, ist aussergewöhnlich: Am General-Guisan-Quai und am Mythenquai reihen sich gigantische Baustellen.