Hochwassersituation Zürich – Zürichsee nur noch knapp unter der Hochwassermarke Der Pegel des Zürichsees ist in der Nacht weiter angestiegen. Der Sihlsee wird seit Dienstagabend kontrolliert entleert – entsprechend hoch sind die Abflussmengen der Sihl. Martin Steinegger

In Stäfa hat die Feuerwehr den Seezugang am Mittwochmorgen gesperrt. Michel Wenzler Die Feuerwehr stand beim Restaurant Schützenhaus im Einsatz – dort war Wasser eingedrungen. Michel Wenzler Hochwasser am Zürichsee in Stäfa. Michel Wenzler 1 / 3

Die Hochwassersituation hat sich im Kanton Zürich in der Nacht weiter verschärft. Der Pegel des Zürichsees stieg bis am frühen Morgen auf 406.55 Meter. Damit liegt der See noch 5 Zentimeter unter der kritischen Hochwassermarke von 406.60 Meter (Warnstufe 4).

Die Baudirektion des Kantons Zürich sowie die Naturgefahrenfachstelle des Bundes rechnen damit, dass der See diese Gefahrenmarke im Verlauf dieser Woche erreichen wird.

Entlang des Zürichseeufers wurden an mehreren Orten bereits Schutzmassnahmen gegen das steigende Wasser getroffen, so zum Beispiel in Stäfa und Männedorf.

Viel Wasser in der Sihl

Sehr viel Wasser führt derzeit auch die Sihl. Am Dienstagabend wurde damit begonnen, den übervollen Sihlsee kontrolliert zu entleeren. Dies teilte die Zürcher Baudirektion mit. Diese Massnahme machte sich während der Nacht durch mehrere, teils sehr eindrückliche Abflussspitzen bemerkbar. Bei der Messstelle Blattwag in Schönenberg stieg die Abflussmenge phasenweise bis gegen 240 Kubikmeter pro Sekunde (m3/s).

Bei der Messtelle im Sihlhölzli in der Stadt Zürich erreichte die Sihl ebenfalls eine maximale Abflussmenge von knapp 240 m3/s. Zur Einordnung: Die höchste jemals hier gemessene Abflussmenge liegt bei 280 m3/s und stammt aus dem Hochwassersommer 2005. Bis am frühen Morgen sank die Abflussmenge dann etwas. Derzeit liegt sie im Sihlhölzli bei knapp 150 m3/s.

Die Entleerung des Sihlsees wird unter anderem deshalb gemacht, um zu verhindern, dass die Flussläufe im Unterland – zum Beispiel die Limmat – zu viel Wasser führen und es entsprechend zu Problemen kommt.

Der Wasserstand an der Limmat hat die Steghöhe in der Flussbadi Unterer Letten erreicht. Foto: TA

Die Limmat erreichte in der Nacht dennoch – oder gerade deswegen – eindrückliche Wasserstände. Phasenweise überschritt der Fluss bei der Messstation Unterhard die Gefahrenstufe 3 deutlich (über 450 m3/s). Bis am frühen Mittwochmorgen reduzierte sich die Abflussmenge nur unwesentlich.

An ersten Stellen tritt das Wasser an der Limmat über die Ufer. Foto: TA

Ein weiteres Zürcher Gewässer, das derzeit deutlich mehr Wasser führt als üblich, ist die Glatt. Auch sie hat am späten Dienstagabend die Schwelle zur Gefahrenstufe 3 (Abfluss von mehr als 15 m3/s) überschritten.

Tosende Sihl am frühen Morgen bei Schindellegi im Kanton Schwyz BRK News

In den letzten 24 Stunden hat es im Grossraum Zürich sowie im Einzugsgebiet der Sihl teils extreme Regenmengen gegeben. Gemäss den Messdaten von Meteoschweiz fielen in Teilen der Kantone Schwyz und Zug über 100 mm. Im Süden und Westen des Kantons Zürich regnete es 70-100 mm. Glimpflicher davon kamen der Osten und Norden des Kantons. Hier lagen die Niederschlagsmengen innerhalb von 24 Stunden «nur» bei 40-70 mm.

So erklärt sich auch, warum die Gewässer im östlichen Kantonsteil (Thur und Töss) derzeit keine Hochwasserschwellen erreichen.

Fast so viel Regen wie in einem ganzen Juli

In einem durchschnittlichen Juli regnet es im Kanton Zürich etwa zwischen 110-160 mm (je nach Messstandort). Dieses monatliche Regensoll wurde innerhalb der vergangenen 24 Stunden also gebietsweise beinahe erreicht.

Wegen der starken Niederschläge sind die Böden weitgehend mit Wasser gesättigt. Sie können kein Wasser mehr aufnehmen und der Regen fliesst oberflächlich ab. Teilweise stösst das Wasser auch aus Kanalisationen heraus oder fliesst speziell an Hanglagen einfach aus dem Boden und bildet dann regelrechte Bäche, so wie dies zum Beispiel ein Twitter-User in Zürich-Witikon beobachtet und gefilmt hat:

Die Hochwassersituation im Kanton Zürich ist noch nicht vorbei. Zwar gab es im Verlauf der Nacht eine kurze Regenpause. Bereits im Verlauf des Mittwochs zieht aber gemäss Meteoschweiz neuer Regen auf. Bis und mit Samstag erwartet der Wetterdienst erneut zwischen 60 und 100 mm, wobei vor allem die Gebiete in Voralpennähe betroffen sein werden.

