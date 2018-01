Anders gut

Darsteller, die sich halb nackt mit grüner Farbe bepinseln und aus Tim Burtons «Mars Attacks» ein rauschendes Fest der fein choreografierten Anarchie machen: Das war 2014, und es war ein schräger, hinreissender Assoziationsteppich, den die Figurentheatergruppe Das Helmi zusammen mit den behinderten Darstellern des Theaters Hora da auf der Bühne ausbreiteten. Zwei Jahre zuvor hatte Jérôme Bels «Disabled Theatre» das Zürcher Theater für professionelle Schauspieler mit geistiger Behinderung endgültig berühmt gemacht. Es folgten Gastspiele und Auszeichnungen. Julia Häusermann erhielt für ihr Tun als erste Schauspielerin mit Downsyndrom am Berliner Theatertreffen den Darstellerpreis. Letztes Jahr dann war das Hora-Ensemble auf der Pfauenbühne zu sehen, gemeinsam mit Schauspielhausmitgliedern, in Milo Raus Produktion «Die 120 Tage von Sodom».

Michael Elber ist der Mann, der vor einem Viertel­jahrhundert Hora mitgründete, der seitdem alles für sein Theater gegeben hat und mitverantwortlich ist für den beachtlichen Erfolg. Auch wenn vor allem nach den letzten Produktionen immer wieder die Frage, wo die Selbstbestimmung der Darsteller aufhöre und wo der Missbrauch anfange, im Raum stand. Ende des Jahres wird Elber die künstlerische Leitung abgeben, auch weil ihm ein wenig die Kräfte ausgegangen sind. Davor aber soll noch mal all das, was war und noch kommen wird, gefeiert werden – mit einer Jubiläumsproduktion inspiriert von Bob Dylan, dem grossen Unangepassten. In «Bob Dylans 115ter Traum» wird all das zu sehen sein, was die Arbeit der Hora-Crew so besonders und eben auch so erfolgreich macht.

Sa (Premiere, ausverkauft) 20 Uhr, So 19 Uhr

Eintritt 30–70 Franken (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)