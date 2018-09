Dance Revolution: Aus gutem Grund

1) Die Tanzstile

Klassisches Ballett allein war einmal, beim Alvin Ailey – American Dance Theater beherrschen die Tänzer­innen und Tänzer verschiedene Stile in Perfektion: ob Jazz, Horton, Westafrican, Stepptanz oder Hip-Hop. Das Repertoire der Compagnie umfasst über 250 Choreografien und ist technisch so anspruchsvoll, dass es nur Weltklasse­tänzer zeigen können. Ausgebildet werden diese in der Ailey School in New York.

Bild: Andrew Eccles

2) Die Choreografen

Alvin Ailey gründete die Compagnie 1958, weil afroamerikanische Tänzer im etablierten Kulturbetrieb keinen Platz hatten. Ein schwarzer Tänzer, der einen Prinzen darstellte? Unmöglich! Auch «Members Don’t Get Weary», das neue Stück von Jamar Roberts, der seit vielen Jahren für Alvin Ailey tanzt, knüpft dort an. Er antwortet damit auf die soziale Situation in Amerika und spielt lustvoll mit der Redensart «den Blues haben».

Bild: P. Kolnik

3) Die Musik

Das Ensemble tanzt sich durch das ganze Spektrum der Emotionen. Zu Gospel, Blues, Jazz, Hip-Hop, Funk oder Liveaufnahmen von Ella Fitzgerald zeigt es seine rhythmische Virtuosität.

>Bild: P. Kolnik

4) Die Bilder

Wer zu diesem Ensemble gehört, ist nicht nur ein Tänzer, sondern auch Botschafter der Grundidee «Dance is for everybody». Alvin Ailey zeigt sowohl ethnische als auch spirituelle Themen in eindrücklichen Bildern: farbenfrohe Kostüme, überdimensionale Hüte und starke Lichteffekte. Vor allem aber fesselt die Dynamik: präzise und doch lyrisch.

Bild W. Browne

5) Das Meisterwerk

Erinnerungen an die Kindheit im Süden der USA, an Baumwollpflücker in weissen Gewändern und baptistische Gottesdienste: Alvin Aileys Schlüsselstück «Revelations» thematisiert den Weg aus der Sklaverei. Seit fast 60 Jahren begeistert es weltweit das Publikum. Bei der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele 1968 war es zu Gast und mehrmals auch im Weissen Haus. Ein Klassiker in der Welt des modernen Tanzes. Und in Zürich zu sehen.

Bild: Linda Celeste Sims

