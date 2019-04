Die Provinz leuchtet

Dietikon hat drei Leuchttürme. Einer ist im Keller. Den anderen gibts noch nicht. Der dritte aber strahlt vor sich hin, auch über die Stadt im Limmattal hinaus. Es ist das Gleis 21, das neue Kulturzentrum beim Bahnhof. Seit Januar läuft der Betrieb, das Haus ist in Hochform. In den Ateliers wird gewerkt. Auf der Bühne gespielt. Und im Bistro zischt die Kaffeemaschine. Für alles hat es hier Platz. Wie für die grosse Trickfilmausstellung, die jetzt gezeigt wird.

Das Gleis 21? «Wir haben nicht mehr als sechs», sagt der SBB-Beamte im Infozentrum, als wir nach dem Kulturzentrum fragen. Dem Mann kann geholfen werden. Das Haus liegt an der Buchsackerstrasse 21, auf der Limmatseite der Bahnhofunterführung, ein paar Schritte sind es nur bis zu diesem Ort der Begegnung. Im Bistro warten auf uns schon die Menschen, die das Haus zu dem gemacht haben, was es heute ist. Und fragt man, was es dazu brauchte, sagen sie: Geld und Glück.

Geholte Stühle: Im Veranstaltungsraum hat es für alles Platz, von Comedy bis zum Konzert.

Beginnen wir mit dem Geld. Für eine ­Million Franken hat Dietikon die Liegenschaft saniert. Das Industriegebäude mit Jahrgang 1928 gehörte einst zur Farbenfabrik Benz und Cie. Dann, als es mit den Farben nicht mehr lief, kam das Haus zur Stadt. Es war dann Atelier und auch ein Brocki – aber daraus sollte mehr werden, nämlich ein kultureller Leuchtturm.

Im stadträtlichen Raumkonzept Kultur stehen gleich drei: der Stadtkeller, die Zehntenscheune, die ein Haus der Bevölkerung sein wird – und eben das Gleis 21. Und hier beginnt das Glück. Denn glücklich die Stadt, die eine Kulturbeauftragte wie Irene Brioschi hat. Ihr Engagement hat den Grund gelegt für das Unternehmen.

Und ein Glücksfall sind die Menschen, die mit ihr zusammen am Bistrotisch sitzen: Kerstin Camenisch, Carla Hohmeister, Christian Höhener, Fabian Hauser vom Vorstand des Vereins Gleis 21. Sie haben das Konzept für das Kulturzentrum entwickelt und auch umgesetzt. Und das ist nicht wenig: Allein eine halbe Million Franken hat der Verein für den Innenausbau zusammengebracht. Denn mit Glück allein macht man noch keine Kultur.

Auch nicht ohne Elektrohammer. Christian Höhener (vom Duo Lapsus) zieht gerade mit dem Werkzeug los. Denn vieles nehmen die Gleis-21-Betreiber selber in die Hand. Sie sind alle, ganz ehrenamtlich, Spezialisten für den Innenausbau geworden: von der Beschaffung der Stühle bis zur Kaffeemaschine im Bistro. Es ist eine Cimbali, übrigens auch ein Glücksfall.

Denn Kultur geht nicht ohne guten Kaffee. Und auch nicht ohne gute Suppe. An diesem Mittag gibts Blumenkohlkarottensuppe. Nur so als Tipp: Auch die Menüs sind super. Das Bistro ist das eigentliche Herzstück des Kulturzentrums, es ist ein offener Ort der Begegnung für das Quartier, für die Stadt und die Menschen, die aus der Region für die Veranstaltungen ins Gleis 21 kommen. Ganz viele Sachen sind hier möglich, im kleinen und auch im grossen Rahmen. Bis 200 Zuschauer fasst der Veranstaltungsraum. «Es sollte Platz haben für alles», sagt Kerstin Camenisch – «und für alle.»

Dietikon machts vor: In der Provinz boomen die Kulturzentren.

Zürich gehört zur Region. Niemand aus Dietikon muss jetzt extra für das Chaostheater Oropax oder Charly’s Comedy Club nach Zürich oder Winterthur fahren. Das Gleis 21 macht aus dem Ort heraus Kultur. Ganz allgemein könnte man sagen: Kulturbetriebe oder kleinere Kulturzentren sind von grosser Bedeutung. «Sie sind ein wichtiger Bestandteil eines eigenständigen Kulturlebens und stärken die Identifikation der Einwohnerinnen und Einwohner mit ihrer Gemeinde und ihrer Region.»

So könnte es im kantonalen Leitbild zur Kulturförderung heissen. Wir fragen Prisca Passigatti von der kantonalen Fachstelle Kultur. Und wieder ein Glücksfall. Sie ist eine Spezialistin für die regionale Vernetzung. Und wir erfahren: Kulturförderung ist im Kanton Zürich keine Passivkonstruktion.

Um die dreissig Kulturinstitutionen ausserhalb der Städte Winterthur und Zürich werden vom Kanton in ihrer Tätigkeit unterstützt, rund 1,1 Millionen Franken gibt er dafür aus. Im Vergleich zu den ca. 90 Millionen Franken jährlich für das Zürcher Opernhaus ist das ein Klacks. Aber im Gleis 21 tritt auch keine Cecilia Bartoli auf. «Darum ist es wichtig, dass es noch weitere Abstufungen gibt in der Grösse und künstlerischen Ausrichtungen von Kulturinstitutionen im ganzen Kanton», sagt Passigatti.

Und fragt man die Menschen vom Gleis 21, was es braucht, um ein Kulturzentrum zu gründen, sagen sie: Geld und Glück.

So zeigen sich überall farbige Flecke. Jeder Ort ist sich das eigene Kulturzentrum. Uster hat sein Central, Wetzikon die Kultihalle, Thalwil den Kulturraum; Otelfingen hat die Mühle, Dübendorf die Obere Mühle, Bülach den Sigristen­keller; dazu kommen die Kulturschiene in Herrliberg, die Kulturschachtle in Adliswil, La Marotte in Affoltern und viele andere mehr.

Generell sei es eher die Ausnahme, dass Kulturinstitutionen neu entstehen, sagt Passigatti. Denn naturgemäss wächst das Publikum nicht – Otelfingen mit seinen 2800 Einwohnern kommt wohl gut mit nur einem Kulturzentrum aus. Das Gleis 21 ist also die Ausnahme, Dietikon hat auch rund zehnmal mehr Einwohner. Projekte lassen sich nie kopieren, sie entstehen immer aus lokalen Gegebenheiten heraus. «Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das Projekt Vorbildcharakter für andere Gemeinden haben könnte», sagt Passigatti.

Ein regionales Zentrum sei in den kommenden Jahren in Uster zu erwarten. Dort ist das Zeughausareal ein Kulturort, der in der Planung schon recht fortgeschritten ist. Bewegung gibt es in Bülach, dort wird der Guss 39 unter einer Intendanz neu profiliert.

In Horgen wollen die Betreiber in der Alten Schule ebenfalls ein neues Kulturprogramm etablieren und das Haus neu positionieren. Und in Dürnten ist mit dem Klangmaschinenmuseum in der ­Alten Seidenspinnerei ebenfalls ein Ort entstanden, wo Kulturveranstaltungen stattfinden. Übrigens: Die Stühle im Gleis 21 kommen aus dem Klangmaschinenmuseum.

Alles in allem: Nicht nur Dietikon hat Leuchttürme. Man sieht: Die ganze Provinz leuchtet.

Gleis 21

Dietikon, Buchsackerstr. 21

www.gleis21.ch

Ausstellung

50 Jahre Schweizer Trickfilmgruppe.

Die Cracks der Szene zeigen ihre wunderbare Welt in Bildern und Filmen.

Vernissage Fr 26.4., 19 Uhr Bis 17.5.

Öffnungszeiten

Di–Fr 14 bis 18 Uhr

Sa 10 bis 17 Uhr

So 10 bis 16 Uhr

(Züritipp)