Ein Trip ins Abseits

Die Schweiz hat jetzt ihr Sportstück, es heisst «Geisterspiel» und ist von Andri Beyeler und Martin Bieri, Regie führt Manuel Bürgi. Die Geschichte beginnt im Restaurant auf der Gotthard-Passhöhe, wo sich ein Ex-Spielerberater und ein zu früh pensionierter Materialwart begegnen. «Verschtönd Sie öppis vom Tschutte?», fragt der eine. «Schwär z säge», sagt der andere, als ginge Fussball über jeden Verstand.

Die Männer kennen sich nicht, haben aber das gleiche Ziel: Sie wollen nach Genua und mit der Fähre auf Malta, um einen Match der Schweizer U-21 schauen. Auf der Reise in den Süden geht jeder seinen Weg, ins Spiel kommen alte und neue Bekanntschaften. Ab und zu treffen sich die Männer wieder. Von einem Hotelbalkon in Chiasso schauen sich die beiden ein Fussballspiel an – ein Grottenkick.

Alle Ausfahrten verpasst



Station für Station geht es weiter, manche Orte sind mit der Erinnerung an die Schweizer Geschichte verknüpft. Novara steht für den Verrat, Marignano für die Niederlage. Immer tiefer verirren sich Männer in dieser Landschaft. «Die huere Poebeni», sagt dann der Berater. Er könnte dies auch über sein Fussballleben sagen: Alle Ausfahrten verpasst. Irgendwann dann sich komplett verloren – «wi imene Schwizerfilm».

In seiner Anlage hat «Geisterspiel» viel von einem Roadmovie für die Bühne. Am Ende finden die zwei Figuren doch noch irgendwie das Glück, auch wenn es nur eine Vorstellung von Fussball ist – und ganz im Abseits.

Sa 19.01. — 20 Uhr

Theater Winkelwiese

winkelwiese 5

Eintritt 33 / 20 Franken Bis 9.2.

www.winkelwiese.ch

(Züritipp)