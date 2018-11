Plötzlich der Schlag­anfall: In der Pause eines Konzerts in Düsseldorf. Das war im März 2017. Rainald Grebe musste seine Auftritte absagen. Auch die in Zürich. Sein «Elfenbeinkonzert» hätte er letztes Jahr spielen wollen. Jetzt holt er es nach.



Grebe wurde in Köln geboren, hat an der renommierten Ernst-Busch-Schule in Berlin studiert, arbeitete als Dramaturg, schreibt und führt Regie. Aber vor allem ist Grebe ein kritischer Geist und ein grossartiger Entertainer mit Hang zum Wahnsinn.



Singt von Liebe und Stadtmarketing: Die Kurzversion von Grebes Programm «Elfenbeinkonzert». Video: YouTube/KurtRusselCrow



Nach mehreren Abenden mit musikalischer Unterstützung setzt der 47-Jährige sich in seinem fünften Soloprogramm wieder allein ans Klavier. Man könnte fast daran zweifeln, dass etwas Sinnvolles rauskommt, wenn er da mit Federschmuck, Hasenohren, Bart und Bastrock auf der Bühne steht und verkündet, er werde jetzt seine Musikstücke digitalisieren. Er, der bewusst offline in Brandenburg lebt.



Es wird an diesem lustigen Abend irgendwie auch um unseren Umgang mit moderner Technik gehen. Aber vor allem gibt es Klaviermusik mit mal nachdenklichen, mal sehr bösen Texten und gute Geschichten. Und das vermutlich wieder drei Stunden lang.



Fr / Sa — 20 Uhr

Miller’s

Seefeldstr. 225

Eintritt 48 Franken

www.millers-studio.ch



(Züritipp)