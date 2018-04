Es brennt in Suburbia

Celeste Ng (Ing ausgesprochen), als Tochter von Einwanderern aus Hongkong selbst in Ohio aufgewachsen, wurde mit ihrem ersten Roman «Was ich Euch nicht erzählte» (2016) als ebenso unerbittliche wie unterhaltsam erzählende Chronistin des amerikanischen Alltagslebens gefeiert. Mit ihrem neuen Roman, «Kleine Feuer überall», wird die 1980 geborene Autorin diesem Ruf mehr als gerecht.

Wer in Shaker Heights leben darf, hat Glück gehabt. Im gediegenen Vorort von Cleveland, Ohio, pflegt man seinen Rasen, und niemals würde man den Müll vor die Tür stellen; das aufgeräumte Strassenbild ist heilig. In den schmucken Häusern leben erfolgreiche, schlanke und wohltätige Menschen – zum Beispiel Familie Richardson. Wohltätig insofern, als sie Wohnungen zu einem günstigen Tarif an weniger Privilegierte vermieten, etwa an die vagabundierende Künstlerin Mia und ihre Tochter Pearl. Mrs. Richardson ist sogar bereit, Mia eines ihrer Werke abzukaufen – und reagiert ein wenig düpiert, als die Künstlerin es an Dankbarkeit vermissen lässt.

Mit bissig-zarter Ironie und analytischer Präzision zieht Celeste Ng Schicht um Schicht der perfekten Suburbia-Oberfläche ab, bis haarsträubende Geheimnisse zum Vorschein kommen. Und mit ihnen die Strukturen, die dafür sorgen, dass jeder an seinem Platz bleibt – vor allem jene, die nicht weiss sind und kein Geld haben, um am guten Leben zu partizipieren.

Der Roman beginnt mit einem lichterlohen Feuer: Das Haus der Richardsons steht in Flammen. Ein klarer Fall von Brandstiftung, meint die Feuerwehr. Der Beweis: kleine Feuer überall. Auch wenn die rebellische Richardson-Tochter Izzi gezündelt haben mag – die eigentlichen Brandstifter sind all die Bewohner von Shaker Heights, die sozial Schwächere wie ihre Spielsachen behandeln oder wie Sklaven.

Do—19.30 Uhr

(Tages-Anzeiger)