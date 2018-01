«Es ist ja auch lustig»

Mit Anders Guggisberg macht Andres Lutz seit über 20 Jahren Kunst und Kurioses. Auch als Dr. Lüdi zeigt er Bühnensolos irgendwo zwischen Poesie und Dada. Zum Auftakt seines neuen Soloabends haben wir ihm fünf Fragen gestellt.

Ihr neuer Soloabend heisst «Lüdi steigt ins Moor», was macht er, wenn er dort ist?

Er nimmt Boden- und andere Proben, füllt sie ab und leert sie über seinem staunenden Publikum aus, welches informiert und unterhalten zugleich sein möchte. Dem kommt Dr. Lüdi gerne nach, denn er ist Chemiker, Arzt, Therapeut, Biologe und Historiker.

Geben Sie uns vorab schon mal eine kleine Kostprobe aus Ihrem Programm?

«Botox is the new daycare created to you by UBS for KidsTM, UBS for KidsTM appears übrigens in the courtesy of Stützstrumpf Solutions and Yoko loves me.» Dieser Satz ist einem Werbeblock entnommen, der nur noch von der Wirklichkeit selber übertroffen wird!

Das zu beschreiben, was Sie auf der Bühne so treiben, ist für Rezensenten jeweils eine Herausforderung. Tun Sies für uns?

Es ist oft ja auch recht einfach, es ist oft ja auch recht lustig, manchmal verlangt es ein bisschen. Ich mache meine Programme für Leute, die es auch mal als Lust empfinden, nicht permanent den Überblick zu haben, dafür am Ende einen umso tieferen.

Sie stehen auf der Bühne und sind Teil des Künstlerduos Lutz&Guggisberg. Kunst und Kabarett, wie verträgt sich das?

Gut. Ei warum denn nicht?

Was regt Sie mehr auf: eine schlechte Skulptur oder ein schlechter Scherz?

Der Geschmack: Immer noch wird darüber gestritten, ob man darüber streiten kann oder nicht. Ein hüfthoher Porzellanleopard weist auf den Unternehmer vom Bodensee, ein graues Würfelgebilde auf den Goldküstenprotestanten der dritten Generation – in drei Vierteln von dem, was wir tun, sagen und denken, sind wir Automaten.

Miller's, Seefeldstrasse 225

Do (Premiere), Sa, Di 20 Uhr, So 17 Uhr

Eintritt 36 Franken

(Tagesanzeiger.ch/Newsnet)