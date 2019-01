Es kommt ein gutes Jahr

Willkommen



Ein WG-Zimmer soll an Flüchtlinge vermietet werden ? und plötzlich sind die sonst so offenen Mitbewohner sich nicht mehr so sicher. Einen der WGler in dieser intelligenten Komödie spielt Reto Stalder. Genau! Der, der zeitgleich eine letzte Staffel lang als rechte Hand von Mike «Der Bestatter» Müller über den Bildschirm flimmert. (aho)



Theater am Hechtplatz

Sa 19.1. bis 24.2.



Lucia di Lammermoor



Am Ende wird Donizettis Lucia irre. Und wie! Weil in dieser Wiederaufnahme die junge und wahnsinnig gute Nina Minasyan die Lucia singen wird. Bei Tränen werden Nastücher helfen. Gegen die Hühnerhaut hilft nichts, die muss man aussitzen. (ish)



Opernhaus

Ab Sa 22.2.



Rocko Schamoni



Der auch im Wortsinn grosse Held und Entertainer meiner Jugend stellt sein neues Buch vor. Es handelt von Hamburger Kiez-Grösse und Bordellbetreiber Wolli Köhler. (ish)



Kaufleuten

Do 23.5.



So klang Schamoni früher: «Geld ist eine Droge». Video: YouTube/Rocko Schamoni TV



Clowns’ Houses



Nicht nur ich mag Tim Burtons schaurig-schöne Wunderwelten, auch die Macher des Puppenstücks haben sich wohl vom Filmemacher inspirieren lassen. Gut für mich und alle Burton-Fans, die schon immer mal sehen wollten, wie und ob seine Ästhetik auch live funktioniert. (aho)



Theater Stadelhofen

Do 14. / Fr 15.3.



Giselle



Die Geschichte des Bauernmädchens, das sich in einen Herzog verliebt, entfachte vor Jahrzehnten meine Liebe für weissen Tüll und klassisches Ballett. Was davon übrig ist? Die Wiederaufnahme wirds zeigen. (ish)



Opernhaus

Ab Do 11.4.



Vor drei Jahren war das Ballett bereits im Opernhaus zu sehen: Trailer zu «Giselle». Video: YouTube/Opernhaus Zürich



A. L. Kennedy



In ihrem Roman «Süsser Ernst» geht es um den frustrierten Staatsdiener Jon, der Liebesbriefe im Auftrag einsamer Frauen schreibt. Auch für die trockene Alkoholikerin Meg. Es ist die zarte Liebesgeschichte zweier gebeutelter Engländer. Zugleich liefert die Schottin A.L. Kennedy eine Analyse der Lage in Grossbritannien. (ish)



Literaturhaus

Mo 1.4.



Justiz



Dürrenmatts Kriminalroman und Schweiz-Kritik in den Händen von Frank Castorf: Der Regisseur hat jetzt mehr Zeit, in Zürich zu inszenieren, ein Lichtblick nach dem noch immer düster nachhallenden Volksbühnen-Ende. (ish)



Schauspielhaus

Im April



Sheila Heti



Sie ist befreundet mit Miranda July ? und als deren kanadische Version könnte man Heti bezeichnen. In ihrem Roman «Mother­hood» reflektiert Heti das Thema Mutter sein oder nicht sein. Eine starke Autorin, die endlich nach Zürich kommt. (aho)



Kaufleuten

Mi 20.3.



Geisterspiel



Im Mundartstück von Andri Beyeler und Martin Bieri gehts um Fussball. Interessiert mich eigentlich mässig. Aber es geht eben auch ums Leben. Bleibt nur zu hoffen, dass Regisseur Manuel Bürgin dazu wieder die Nebelmaschine anwirft. Bei wenigen macht das so viel Sinn wie bei ihm. (ish)



Theater Winkelwiese

Sa 19.1. bis Sa 9.2.



Sodeli



Der österreichische Autor Händl Klaus schont sein Publikum nicht: Hart, aber herzlich, auf ihn triffts zu. In «Sodeli» gehts um eine alte Dame und ihren jungen Pfleger und befriedigende Waschungen. Vordergründig. Darunter liegt eine Auseinandersetzung mit der Liebe im Alter. (ish)



Sogar-Theater

Do 24.1. bis Mi 6.2.

Händl Klaus liest vor den Vorstellungen



Eddie Izzard



Ein Rezept gegen schlechte Laune? Izzards unsterblicher Darth-Vader-Bericht aus der «Death Star Canteen» (Youtube). Live ist der schillernste Vertreter der englischen Comedy-Szene unschlagbar. (ish)



Samsung Hall

Sa 13.4.



Rezept gegen schlechte Laune: «Death Star Canteen» von Izzard. Video: YouTube/Eddie Izzard



Das Leben des Vernon Subutex



Virginie Despentes’ viel diskutierte Roman­trilogie über einen ehemals angesagten und nun obdachlosen DJ kommt erstmals auf Deutsch ins Theater. Obs genauso viel Sex und Rock ’n’ Roll wie in den Büchern geben wird? (aho)



Theater Neumarkt Ab Sa 26.1.



