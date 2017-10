«Es war ein Kampf»

Inga Busch

Inga Busch war u.a. an der Berliner Volksbühne engagiert, wo sie in diversen Stücken von René Pollesch mitspielte. Daneben dreht sie für Film und Fernsehen – so wirkte sie in Tatort- und Polizeiruf-110-Folgen mit und war zum Beispiel in «Alles auf Zucker» (Regie: Dani Levy) oder «The Palermo Shooting» (Regie: Wim Wenders) zu sehen.