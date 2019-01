Frau Kögeli (78) will Sex

Jetzt könnte es richtig peinlich werden. Mit Fremdschämen und so. Denn Sex im Alter möchte man eigentlich im Theater nicht sehen. Nur schon die Vorstellung von arthritischen Schmerzen und Geilheit ist: igittigitt. Es geht aber auch anders. Wenn Händl Klaus in «Sodeli» über eine Frau im Altersheim schreibt, die ihre Hand dem Pfleger auf den Hosenschlitz legt, ist daran absolut nichts peinlich. Sie sagt, als wärs das Natürlichste der Welt: «Da isch min liebe Gipfel-Zipfel drin.» Das tönt doch schon halb nach einer Liebeserklärung. Wie später ihr aaaaaaahhhhhhh!



«Eigentlich verrückt, dass weibliche Lust im Alter beinahe verpönt ist. Als würde man das der Frau nicht zugestehen wollen, diese schöne, unheimliche Kraft», sagt Händl Klaus im Gespräch. Es heisst über den Tiroler Schriftsteller und Dramatiker, Jahrgang 1969, dass er in seinen Stücken eine «liebevolle Beziehung zum Ungeheuren» pflege, «zu Katastrophen, Schmerz und Tod».



Intimität, die nicht stattfinden dürfte



«Sodeli» ist natürlich auch eine unge­heure Geschichte. Denn die Intimitäten zwischen Kögeli Roswitha (78) und Budzik Michal (36), Krankenpfleger, dürften gar nicht stattfinden, in Wirklichkeit kämen bei einem solchen Übergriff grad die Polizei und die Kesb.



Theater ist aber immer eine Möglichkeitsform. Und die muss erst gefunden werden – für den kleinen Akt zwischen zwei Menschen, die einander gut sind. Händl Klaus hat den Text in Tiroler Mundart für befreundete Schauspieler geschrieben, nie kam es aber zu einer Aufführung: zu vulgär, befand die Dame.



Tabu, aber nicht vulgär

Ursina Greuel, die künstlerische Leiterin des Sogar-Theaters, hörte vom Stück – und bringt «Sodeli» jetzt auf die Bühne mit Robert Baranowski und Ruth Oswalt, die den Text zusammen mit Händl Klaus auf Zürichdeutsch übersetzt hat.



Es sei natürlich eine Gratwanderung, sagt die Regisseurin, denn der Text berühre ein Tabuthema. Aber vulgär ist hier nichts, man müsse nur der Sprache folgen. Sie ist sehr kunstvoll, wie immer bei Händl Klaus, er arbeitet mit Rhythmen. Und ja, ein Interruptus ist auch dabei.



Die Sprache ist das eine. Die Bilder das andere. Denn sie müssen im Kopf des Zuschauers entstehen. Es ist nicht einfach, eine sexuelle Begegnung auf der Bühne zu zeigen. Aber bei einem Probenbesuch haben wir gesehen: Ursina Greuel hat eine gute Mischung zwischen Distanz und Nähe gefunden.



Händl Klaus, was bewegte Sie, diese Geschichte über diese alte Frau zu schreiben, die sich einfach nimmt, was sie will? Auch Sex in diesem Fall.

Ich bin einer solchen achtzigjährigen Frau im Altersheim begegnet, wo ich meinen Vater besuchte. Sie rief mir ganz selbstverständlich sexuelle Wünsche zu und streichelte sich dabei. Ich war zunächst überrascht und irritiert, aber dann fand ich es doch schön, dass sie diese Lust, diesen Teil der Lebenskraft nicht verloren hatte. Hätte ich sie besser gekannt, wäre ich vielleicht auch wirklich darauf eingegangen. Sie war eine lustige, gepflegte Person, die viel lachte. Leider starb sie bald darauf. Ich wollte ihr ein kleines Denkmal setzen und die Sexualität feiern.



«Sodeli» berührt ein heikles Thema, es geht um Sex im Alter und einen Übergriff. Am Schluss sind aber alle eigentlich recht glücklich.

Ja, eigentlich verrückt, dass weibliche Lust im Alter beinahe verpönt ist. Als würde man das der Frau nicht zugestehen wollen, diese schöne, unheimliche Kraft. Klar ist es ein Übergriff, dem Pfleger an die Hose zu gehen, aber er gibt dem nach, er lässt sich darauf ein, und damit ist es gut. Er ist ein lieber Mensch.



«Das Schweizerdeutsche hat aber zum Glück doch auch sein ‚Fötzli‘.»Händl Klaus

Lustigerweise sind alle Mechanismen ausgesetzt, die bei solchen intimen Themen im Theater sonst immer zum Einsatz kommen. Die Frau träumt hier nicht vor sich hin, sondern es passiert richtig auf der Bühne.

Genau, weil es um nichts anderes geht – es ist ein schlichter kleiner Akt, eine Liebeshandlung. Als ich erstmals eine Probe sah, war ich davor schon etwas angespannt. Doch die Zwei spielen das sehr fein, ganz anrührend. In trauter Zweisamkeit.



Der Text wurde im Tiroler Dialekt geschrieben, er wurde nun für die Erstaufführung auf Zürichdeutsch übersetzt. War das eine einfache Transformation und wo lagen die Schwierigkeiten?

Das passierte einträchtig am grossen Tisch der Regisseurin, wobei Ruth Oswalt federführend war, und dann gab es noch eine zweite und dritte Runde zum Verfeinern des Rhythmus. Wir suchten vor allem für die derben Ausdrücke schweizerdeutsche Entsprechungen und kamen da auf eher persönliche Lösungen, die nicht unbedingt im Wörterbuch stehen. Das Schweizerdeutsche hat aber zum Glück doch auch sein ‚Fötzli‘.

Sogar-Theater

Josefstr. 106

Do 24.1. (Premiere), Sa/So 3.2. 17 Uhr , Mi 19 Uhr

Bis 6.2.

Händl Klaus liest vor der Vorstellung Prosatexte zum Thema Liebe im Alter. Ausnahme: Am 29.–31.1. lesen die Darsteller.

www.sogar.ch



(Züritipp)