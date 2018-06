Gute Figuren

Much Ado About Nothing

Spielzeugsoldaten, eine kleine Büste von Meister Yoda, ein grüner Hulk, Plastikdinosaurier: Was David Espinosa auf der Bühne ausbreitet, sieht aus wie der Inhalt eines Kinderzimmers. Damit erzählt der Katalane auf der Basis von Shakespeares Dramen eine eindrückliche Schattentheatergeschichte von Macht, Mord und Begierde.

Mi 13. , 17 Uhr / Do 14.6., 18.30 Uhr Ab 16 Jahren

Druckerei Baden, Stadtturmstr. 19



The Dark Trullala

Er ist uns allen schon oft begegnet: der Kasper(li). Wir haben es unbeschadet überstanden. Nicht so Sarah Wissner, sie wird ihn nicht mehr los, er verfolgt sie, ergreift Besitz von ihr. «Eine Horroretüde» nennt die deutsche Figuren­theaterspielerin ihr Stück. Es ist ein lustvoller Albtraum.

Mi 13.6., 16 Uhr Ab 14 Jahren

Figurentheater Wettingen, Bifangstr. 1



STRPTS // episodio 1: Mirlo & Rula

«Mirlo & Rula» ist der erste Teil einer Live-Kino-Trilogie. Das Publikum sieht projizierte Bilder und auf der Bühne gleichzeitig das Making-of. Es ist eine Geschichte rund um Flucht, Korruption, Intrigen, Gewalt und Sex. Ein Film noir mit Hunderten von Miniaturpapierfiguren.

Do 14.6., 18.30 Uhr & 21.30 Uhr Ab 16 Jahren

Kulturhaus Royal, Bahnhofstr. 39



Tisic Tuctù – Eintausend Dutzend

Was haben Eierkartons mit dem Klondike-Goldrausch zu tun? Wer um 1896 Wasser, Berge, Eis und Schnee überwand, konnte in Kanada auf das Edelmetall hoffen. Oder es denen abnehmen, die bereits fündig geworden waren. Die tschechische Plata Company erzählt eine Abenteuergeschichte nach Jack London mit groben Holzfiguren und – eben – unzähligen Eierkartons.

Sa 16.6., 18.30 Uhr & 22 Uhr Ab 14 Jahren

Kulturhaus Royal, Bahnhofstr. 39



Das kalte Herz

In «Das kalte Herz» von Wilhelm Hauf dealt ein junger Mann auf der Suche nach Reichtum und Wohlstand mit zwei Zauberwesen aus dem Schwarzwald. Es kostet ihn das Herz. Das Ensemble des Theaters Waidspeicher aus Erfurt erzählt das mystische Märchen in einer Mischung aus Nebel, Menschen und Marionetten.

So 17.6., 16.15 Uhr Ab 10 Jahren

Nordportal, Schmiedestrasse 12/14



Di 12. - So 17.6.

Diverse Orte

