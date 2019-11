Hier gibt es Bühnenprogramm mit Glühwein

Zirkusse

Stille Kracht

Vier Gänge, fünf Vorhänge, das ist seit 2001 die Formel für Stille Kracht, das Dinner-Spektakel des Casinotheaters. Alles passt hier wunderbar zusammen: Akrobatik, ­Komik und Kulinarik. Das heisst konkret in diesem Jahr: Spinatrisotto oder Kürbisfalafel gibts in Kombination mit der Zirkusartistin Halle Baart oder Monsieur Chapeau auf Koffern und Rollen. Raum bekommen hier aber auch Liedermacher oder ein Rock-’n’-Roll-Tanzpaar. Überhaupt ist das Staraufkommen hoch – mit dem Verwandlungskünstler Ennio Marchetto, er macht auch die Mona Lisa. Zur Chemie des Abends trägt Conferéncier Herr Bitterli bei.

Winterthur Casinotheater

Do 21.11. bis Sa 21.12.;

185–195 Franken

www.casinotheater.ch

Salto Natale

die andere Art «Fantasia» heisst die neue Produktion. Tönt fast wie Cirque du Soleil. Aber ein bisschen Sonne tut im Winter gut, und von ­dieser Wärme spricht Salto Natale: Ergreifend, einfühlsam soll diese Kunst sein – und eben auch laut und verrückt. Rolf Knie und sein Sohn Gregory, die diese «Show der anderen Art» 2002 ge­gründet haben, setzen auf die Sprache der Artistik. In diesem Jahr spricht man Russisch: zum Beispiel mit Alyona Pavlova am Luftring. Oder auch ­Chinesisch mit dem Handstandkünstler Zhenyu Li. Man versteht: Circus von Welt.

Kloten

Fr 22.11. bis Di 31.12.,

35–159 Franken

www.saltonatale.ch

Conelli

Das original Dieser Circus hat eine ganz eigene Jahreszeit geschaffen, es ist die Saison des Verzaubertwerdens. 1992 schlug Conelli das erste Mal die Zelte beim Bauschänzli auf; seither ­gehört das Chapiteau zum Bild der Stadt im ­Winter. «Der Conelli gehört zu Zürich wie die Löwen zum Stadtwappen», hat einst Alt-Stadtpräsident Elmar Ledergerber gesagt. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber die Übertreibung gehört zu diesem Genre. Alles ist hier Weltklasse-Unterhaltung – auch in diesem Jahr: unter anderem mit dem super Stangenartistik-Duo Stauberti oder den Clowns Gaston und Roli. Übrigens: Der Winter könnte seine Show auch mal up­graden.

Bauschänzli

Mo 25.11 bis Di 31.12.,

39–98 Franken

www.circus-conelli.ch

Theater & Co.

Unter einem Dach Die Andere Weihnachtsgeschichte Wer macht heute die Tür auf, wenn jemand, der in Not ist, Einlass begehrt? Der deutsche Journalist Henning Sussebach hat das getan, seine Wohnung wurde für den Amir Baitar, der aus Syrien flüchten musste, ein Heim. Drei Schauspieler zeigen diese Geschichte, wie Menschen, die sich am Anfang nicht so gut verstehen, zusammenleben können.

Sogar Theater, Josefstr. 106

Do 28.11. bis Do 5.12.,

35 / 20 Franken

www.sogar.ch

Raumpatrouille Wintsch

Zu den Sternen Episode 1 heisst: «Samariterkurs à discrétion». Episode 2: «Weltraumherpes und die Masken des Glücks». Performerin Denise Wintsch ist wieder zusammen mit Gästen unterwegs in ihrem eigenen Kosmos. Vielleicht ist der Weihnachtsstern zu sehen.

Fabriktheater, Seestr. 395

Fr 20. und Sa 21.12., 30 / 20 Franken

www.rotefabrik.ch

Alles Meins!

Revue Nur ein Abend. Er könnte aber nach­haltig sein. Denn diese Revue im Schauspielhaus macht gute Laune, wie es heisst. Die Hersteller sind ­Sibylle Berg und Knackeboul, sie empfangen manche Gäste. Und mit ihnen ist alles da: Hip-Hop, Lieder, Chor, Modeschau.

Pfauen, Rämistr. 34

Di 17.12.,

20 / 48 Franken

www.schauspielhaus.ch

Illuminarium

Lichtershow Es sind Nächte, die ganz lang sind. Und ein Theater für sich. Das «Fabelweihnachtszaubermusikalische Lichterfestival» im Innenhof des Landesmuseums ist voller Zauber. 1000 Lämpchen leuchten. Es gibt auch heisse Esel. Landesmuseum, Museumstr. 2

Bis Mo 23.12.,

5.50 bis 13.50 Franken

www.landesmuseum.ch