«Ich war überwältigt»

Viele begegnen Faust das erste Mal in der Schule. Wo haben Sie ihn kennen gelernt?

Ich traf ihn mit 18 Jahren im Theater. Damals stiess ich als Tänzer zum Slowenischen Nationaltheater Maribor, wo ich heute das Ballett leite. Der damalige Direktor Tomaz Pandur inszenierte «Faust» als Schauspiel. Ich kannte die Geschichte nicht. In Rumänien, wo ich herkomme, war westliche Literatur zur Zeit der Diktatur verboten. Ich verstand vom Stück weder Sprache noch Handlung. Dennoch war ich überwältigt.

Goethe zufolge ist Faust enttäuscht von Erfolg, Besitz, Wissenschaft und Religion. Und Ihr «Faust»?

Ich nehme ihn so, wie er ist: eine Volkslegende, die Goethe erzählt und den Sinn des Lebens hinterfragt. Die Versuchung bringt Faust so weit, von Höherem zu träumen und das Verbotene zu begehren. Es braucht Mut, diesen Schritt zu gehen, und noch mehr Mut, die Konsequenzen zu tragen.

Wie erzählen Sie diesen Weltliteraturstoff in Tanzsprache?

Was mich am meisten antreibt, ist die Versuchung, die Legende in einer respektvollen und doch kraftvollen Sprache des Tanzes neu zu erfinden. Goethe ohne seine Worte zu erfahren! Der Schlüssel ist, über die Worte und auch über den Tanz hinauszugehen. Wir müssen alle Zutaten miteinander verschmelzen und versuchen, das theatralische Elixier zu erhalten – während Faust selbst zum Elixier des Lebens greift. Mein Ansatz ist der Tanz, aber das Denken und die Psychologie sind dem Schauspiel näher, manchmal auch dem Kino. Ich möchte die Geschichte dem Publikum des 21. Jahrhunderts nahebringen.

Faust sagt: Ich habe alles erreicht, was soll ich noch? Sind wir nicht alle ein bisschen Faust?

Das war und ist die Essenz der ­Geschichte. Eine Erfahrung, die auch ich kenne. Zu Beginn meiner Karriere besass ich nichts. Inzwischen habe ich beruflich und privat viel erreicht. Frage ich mich, wann ich glücklicher war, ob vor dreissig Jahren, als ich nichts hatte, nicht einmal grosse Träume, oder jetzt, kann ich das nicht beantworten. Damals war Tanzen echtes Glücklichsein. Heute bringt es mir nichts, wenn ich nach Glück suche. Lieber bleibe ich offen und ­erlaube dem Glück, mich zu finden.

Sa — 19 Uhr

Opernhaus

Sechseläutenplatz 1

www.Opernhaus.ch

Eintritt 24–198 Franken

Vorerst bis 1.6.

(Tages-Anzeiger)