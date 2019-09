«Mich interessieren die Risse»

Das zweite Buch gilt als das schwierigste, vor allem wenn das Debüt erfolgreich war. Wie gross war der Druck für «Der Sprung»?

Die Unsicherheiten betrafen vor allem das Schreiben, ich wollte meinem Stoff und den Figuren gerecht werden, über Öffentlichkeit habe ich beim Schreiben nicht nachgedacht. Auf­regend war vor allem der Verlagswechsel. Jetzt, wo das Buch da ist, bin ich natürlich schon neugierig ­­darauf, was der Text mit den Leserinnen und ­Lesern macht.

Ich schreibe aber generell sehr langsam – und auch sehr stark mit den Ohren, das dauert.Simone Lappert

Sie sind bei Diogenes unter Vertrag, wie kam das?

Metrolit, mein vorheriger Verlag, wurde wieder eingestellt. Ich war als Autorin sozusagen verlagsobdachlos. Mein damaliger Lektor und Verleger Peter Graf stellte nach dem Aus den Kontakt zu Diogenes her. Mit viel Herzklopfen schickte ich 50 Seiten des unfertigen Manuskripts an den Verlag und freute mich riesig, als Philipp Keel anrief. Dass ich die erste Schweizer Romanautorin bei Diogenes bin, ist mir erst später bewusst ge­worden.

Ihr Debüt «Wurfschatten» erschien vor fünf Jahren. Wieso hat es so lange gedauert bis zum Zweitling?

Der Stoff forderte viel von mir, ich wollte mir Zeit nehmen und meine Figuren kennen lernen. Ich schreibe aber generell sehr langsam – und auch sehr stark mit den Ohren, das dauert.

Nicht nur die Bedeutung, sondern auch der Klang eines Worts oder der Rhythmus eines ­Satzes tragen zum Inhalt bei.Simone Lappert

Wie meinen Sie das?

Nicht nur die Bedeutung, sondern auch der Klang eines Worts oder der Rhythmus eines ­Satzes tragen zum Inhalt bei. Deshalb lese ich mir meine Texte jeweils laut vor. Text ist für mich ­immer auch Klangkörper.

Basiert Ihr Roman «Der Sprung» auf einer wahren Geschichte?

Die Inspiration war ein Ereignis, das so ähnlich stattfand, ja, ich habe es aber stark fiktionalisiert, um die Menschen dahinter zu schützen. Die Situation einer Person, die stundenlang auf einem Dach stand, der Auflauf der Schaulustigen, die Brutalität und Ohnmacht der Situation, das hat mich nicht mehr losgelassen.

Es geht auch um die Einöde einer Kleinstadt.

Die möglichen Geschichten der Leute, die auf der Strasse standen und zum Dach hochschauten, die Frage nach den Hintergründen ihres Verhaltens, standen für mich im Zentrum. Ich schrieb aus der Frage heraus, wie unsere Erfahrungen und Prägungen das Bild beeinflussen, das wir uns von anderen machen. Ich hatte das Gefühl, dass das in einem kleineren Geflecht, in dem die Menschen sich eher kennen, besser gelingt.

Beide Ihre Romane sind thematisch eher schwer. Sind Tragödien spannender als Komödien?

In solchen Kategorien denke ich nicht. Mich interessieren die Risse, die sich durch eine Biografie ziehen, was passiert, wenn zurechtgelegte Strategien nicht mehr funktionieren, und wir uns neu erfinden müssen. Aber ich glaube, «Der Sprung» ist nicht nur ein schweres und negatives Buch, trotz des erschütternden Ereignisses. Manu, die Hauptfigur, stösst auch Entwicklungen an.

Do — 19:30 Uhr

Literaturhaus

Limmatquai 62

Mit musikalischer Begleitung von Martina Berther

Eintritt 20 / 14 Franken

Weitere Lesung: Mo 19.30 Uhr, Winterthur, Coalmine, Turnerstr. 1

www.literaturhaus.ch