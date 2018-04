Mittelmass vor Erfolg

Nora Abdel-Maksoud weiss, was sie will. «Diesen Satz nicht nach oben betonen, er hat schon genügend Bedeutung» oder «Nicht durchhängen in diesem Monolog, halt den Ball in der Luft» lauten die Anweisungen der Regisseurin an die Schauspieler auf der Probebühne des Theaters Neumarkt. Geprobt wird «Café populaire», das neue Stück der 34-Jährigen. Die Stimmung ist konzentriert, aber auch gelassen. Auf dem Tisch liegen Skripte und Wäscheklammern wild durcheinander, Witze wechseln sich mit Inputs der Dramaturgin Inga Schonlau ab. Abdel-Maksoud sitzt am Tisch. Bei Unterbrüchen steht sie auf, stellt sich vor die Bühne, und bespricht sich mit den Schauspielern.

«Café populaire» handelt vom Gasthaus zur Goldenen Möwe, das zum Verkauf steht, und den verschiedenen Parteien, die darum ringen. Dabei treffen Akteure verschiedener gesellschaftlicher Klassen aufeinander. Genau das interessierte Abdel-Maksoud: das Klassendenken. Und die Konfrontation. «Wir lassen Theorien und Meinungen aufeinanderprallen», erklärt die Regisseurin. Die Proben zeigen: Durch das Format der Satire könnte das sehr lustig und alles andere als trocken werden.

Die Münchnerin Abdel-Maksoud steht selbst auch auf der Bühne. Nicht in Zürich, sondern im Berliner Gorki-Theater. Sie hat Schauspiel studiert, begann aber früh mit dem Schreiben und Inszenieren. Mit Erfolg: Ihr letztes Stück wurde mehrmals ausgezeichnet. Regie führen und Schreiben geht für Abdel-Maksoud Hand in Hand. «Durch das Schreiben kann ich eine Welt mit eigenen Gesetzen aufbauen. Das ist schon abgefahren», sagt sie. Und die Klassiker inszenieren? Jetzt lacht sie laut auf: «Ne!» Die Klassiker seien toll, interessierten sie aber momentan nicht. Viel lieber erzähle sie Geschichten von durchschnittlichen Leuten, «solchen, die es nicht schaffen, sich hochzuarbeiten und immer wieder scheitern, wie etwa die mittelmässigen Heldenfiguren in den Filmen der Coen-Brüder». Denn Geschichten von Siegern und Erfolgreichen, findet Abdel-Maksoud, gebe es schon genug.

Fr, 20 Uhr

Theater Neumarkt

Neumarkt 5, www.theaterneumarkt.ch

Eintritt 45 Franken

Bis 26.5.



