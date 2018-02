Polens Hemingway

Szczepan Twardoch, 1979 geboren, hat ein schillerndes Image. Er wird gern als der Shootingstar, als das Enfant terrible oder der Hemingway der polnischen ­Literatur bezeichnet. Hemingway wegen der harten Männer, von denen er in seinen Romanen erzählt. In Interviews sagt Twardoch, das sei Quatsch, und sein neuer Roman «Der Boxer» gibt ihm recht. Er beginnt mit einem spektakulär beschriebenen Boxkampf im ­Warschau von 1937; der jüdische Boxer Jakub Shapiro besiegt einen Widersacher, der als Faschist bekannt ist. Im Publikum sitzt der 17-jährige Mojzez Bernstein, der noch nicht weiss, dass Shapiro seinen Vater getötet hat. Er bewundert den prachtvollen Muskelprotz masslos und ist bereit, sich von ihm in die Unterwelt von Warschau einführen zu lassen.

Fünfzig Jahre später sitzt er, unterdessen ein israelischer Brigadegeneral namens Mosche Inbal, in seiner Wohnung in Tel Aviv und schreibt seine Geschichte auf. Er lässt uns tief eintauchen in die gewalttätige Welt der Warschauer Mafia, um uns immer wieder aufschrecken zu lassen – sind das wirklich seine Erinnerungen oder doch eher historische Mythen? Hat er vielleicht zu viele Mafiafilme gesehen?

Viel Zeit zum Atemholen gibt es nicht, denn gleich geht es in die nächste Runde; wir stecken wieder mittendrin in der explosiven politischen Situation am Vorabend des Zweiten Weltkriegs. Das ist rasend spannend erzählt und lässt einem keine Ruhe – denn das Rätsel um die Identität des Erzählers wächst sich immer mehr zum Kern dieses raffiniert gebauten Romans aus. Do, 19.30 Uhr. Literaturhaus, Limmatquai 62.