Sie saufen bis zum bösen Erwachen

Szenen einer Ehe

Das Theater lebt von kleinen Dramen. Hier eine Auswahl von Ehekrisen auf der Bühne.

Ein Sommernachtstraum (1598), William Shakespeare

Ehe im on/off-Modus: Die Natur der Dinge gerät in diesem Spiel in Aufruhr, und Oberon und Titania, die die Elfen und Waldgeister regieren, haben grossen Streit. Er will etwas von ihr, sie will es ihm nicht geben, und da sieht der Mann rot. Er lässt seiner Frau ein Zaubermittel in die Augen tröpfeln, sie verliebt sich subito - in einen Esel. Ungeheuerlich ist diese Geschichte, doch es kommt zum Happy-End. Aus dem Wald, wo alle Liebe durcheinanderkommt, geht es zurück ins staatlich konzessionierte Ehe-Gebiet. Nur dem Esel geht es am Ende nicht so gut.



Nora oder Ein Puppenheim (1879), Henryk Ibsen

Ehe mit Tür-zu-Effekt. Es ist die alte Geschichte: von der Frau, die es so lustig haben will wie ein Vögelchen, und vom Mann, der sie in seinem Käfig hält. Eben «Nora» von Henrik Ibsen, uraufgeführt 1879, mit Originaltitel «Et dukkehjem», übersetzt als «Ein Puppenhaus». Am Schluss wird Nora die Tür aufmachen und ihren Mann, der ihr fremd geworden ist, und die Kinder verlassen. Ein Akt der Emanzipation? Oft wird das Stück in diese Richtung interpretiert. Mit Frauenbefreiung hat das Weggehen jedenfalls nur wenig zu tun. Mehr mit der Hoffnung auf eine Rückkehr. Nora glaubt aber nicht mehr an Wunder.





Ein Totentanz (1900), August Strindberg

Die Ehe als Gefängnis. Es ist die Geschichte von Edgar und Alice. Der Mann und die Frau leben in einem Turm auf einer Insel, seit ihrer Hochzeit vor 25 Jahren sind sie in Liebe und Hass verbunden, sie küssen sich und spucken sich an. Es ist die kleine Hölle. Vieles ist zerbrochen in dieser Zeit. Das Paar beschliesst am Ende des ersten Teils, ein bisschen aufzuräumen in ihrer Geschichte. Was jetzt? Beide sprechen jetzt von der Silberne Hochzeit. Strindberg, der Inferno-Spezialist, in Hochform.





Der Gott des Gemetzels (2006), Yasmina Reza

Ehe im Hamsterrad. Zwei Ehepaare. Ein Elternabend. Tausend Verletzungen. Unbeschadet kommt aus dieser Komödie, die ganz harmlos mit einem Streit unter den Buben begonnen hat, niemand heraus. Nicht nur ein Handy geht in einer Vase baden, auch die Männer und die Frauen müssen unten durch. Eigentlich geht hier die ganze Zivilisation flöten, samt einem Hamster. Erfolgsautorin Yasmina Reza gibt hier das Rezept für das Unglücklichsein - und auch für Clafoutis, einem Mittelding zwischen Auflauf und Kuchen. Und manchmal kommt ein Stück davon aus den Personen heraus.



Malaga (2010), Lukas Bärfuss

Eine Ehe im Krisenmodus. Und natürlich ist ein Kind das Opfer. Der Vater müsste eigentlich das Kind über das Wochenende hüten, ein Ärztekongress kommt ihm dazwischen. Die Mutter hat auch was anderes an diesem Datum vor, sie will mit ihrem neuen Liebhaber nach Malaga reisen. Am Babysitter, die die Mutter ausgesucht hat, entzündet sich der Streit. Der Vater will dem jungen Mann nicht die siebenjährige Tochter überlassen. Aber retten lässt sich da schon nichts mehr, nicht die Tochter, nicht die Ehe, nicht das ganze Beziehungs-Theater. “Ein Fall für die Psychopathologie”, urteilte nach der Zürcher Uraufführung eine Kritikerin.