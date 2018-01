Tatort Benefizgala

Um was es hier ursprünglich gehen sollte, ist bald schon nicht mehr so wichtig: Eigentlich haben sich fünf Leute getroffen, um die Benefizveranstaltung für eine Schule in Afrika durchzuspielen. Doch zwischen politischer Korrektheit und programmierter Betroffenheit treten zunehmend persönliche Eitelkeiten in den Vordergrund. «Eine hinterhältige Satire», schrieb die Münchner AZ nach dem dortigen Gastspiel.

Geschrieben und inszeniert hat «Benefiz: Jeder rettet einen Afrikaner» die Dramatikerin Ingrid Lausund. Und dass die ein Flair für schräge Situationen hat, zeigt sie auch unter dem Pseudonym Mizzi Meyer. Als Meyer verfasst sie die Drehbücher zur TV-Serie «Der Tatortreiniger».

Liegt also nahe, dass sie den Hauptdarsteller gleich miteingespannt hat. Der wunderbare Bjarne Mädel, der im Fernsehen mit den Überresten von Mord und Totschlag kämpft, ringt nun live mit korrekten Formulierungen und falschen Palmen.

Mi, 20 Uhr

Kellertheater Winterthur

Marktgasse 53

www.kellertheater-winterthur.ch

Eintritt 38/17 Franken

Bis 27.1.

(Züritipp)