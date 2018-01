Übergrosse Liebe

Das Bürgermädchen Käthchen ist mehr als nur verliebt. Es ist fast krankhaft besessen vom Grafen Wetter vom Strahl. Dieser hält aber die Kaisertochter Kunigunde von Thurneck für seine vorbestimmte Braut. Käthchen gibt nicht auf. Sie verfolgt den Grafen, geht Risiken ein und erduldet Demütigungen – bis zum Ende.

Die Schweizer Regisseurin Barbara-David Brüesch kennt «Das Käthchen» schon lange. 1996 wählte sie für ihre Bewerbung an der Hochschule der Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin das Werk von Kleist. «Es war damals mein Lieblingsstück. Ich war fasziniert von Käthchens Absolutheit in ihrem Glauben an die grosse Liebe», erzählt Brüesch. «Damals habe ich das Stück viel romantischer gelesen. Heute finde ich, dass die Figuren von der Liebe ziemlich gewaltsam durchgeschüttelt werden.»

Seit seiner Uraufführung im Frühling 1810 zählt «Das Käthchen» zu den meist­gespielten Stücken Kleists. «Die Radikalität und der Mut Käthchens, sich in die Liebe zu stürzen, packen noch heute», so Brüesch. «Besonders in einem Zeitalter, in dem man sich in Beziehungen lieber doppelt absichert und oft wartet, ob noch was Besseres kommt.»

Das Stück lebt von seinen vielen verschiedenen Stimmungen und Szenen: «Ritterklamauk, Intrigen und wahre Empfindungen lösen sich ab. Hier die richtige Balance zu finden, ist eine Herausforderung», sagt Brüesch. Sie will das Märchenhafte der Geschichte wahren und die Abgründe sichtbar machen. Auch Kleists Sprache ist schwierig. «Den Text so zu sprechen, dass es nicht mehr nach Klassiker klingt, braucht viel Übung», sagt Brüesch. Vor allem das Käthchen lebe von seiner Darstellerin. Julka Dulda übernimmt in der Inszenierung die Rolle. Die 26-jährige Schauspielerin ist seit dieser Saison Mitglied des Ensembles.

Am Theater Kanton Zürich erarbeitete Brüesch bereits zwei Stücke, die von starken Frauen getragen werden: «Nora. Ein Puppenheim» (2014) und «Endstation Sehnsucht» (2015). «In sehr vielen klassischen Dramen dominieren die Männerrollen», so Brüesch. «Als Frau und Regisseurin interessieren mich aber vor allem die Stücke, bei denen es nicht so ist.» Seit 2001 inszeniert Brüesch in Deutschland, Österreich und der Schweiz Theaterstücke und Opern. Ihre Arbeiten wurden mehrfach ausgezeichnet. Und doch gibt es Stücke, an die sie sich nie gewagt hat. «Weil die Zeit noch nicht reif war», sagt die Regisseurin. Dazu zählten, bis vor kurzem, auch die Dramen von Kleist.

Theater Kanton Zürich

Do (Premiere) 20 Uhr, So 19 Uhr

Eintritt 30 Franken (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)