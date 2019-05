Und dann ist er plötzlich tot

Es ist fast zu perfekt, um wahr zu sein: Kurt und seine Freundin Lena kaufen ein Haus im Umland von Berlin, um Kurts gleichnamigem Sohn näher zu sein. Gerade als sich das Paar und das Kind an die neue Situation gewöhnt haben, alles gut scheint, stirbt der Kleine. Leise, ohne Schuldigen – plötzlich ist der kleine Kurt nicht mehr.



Das Familiendrama, das Sarah Kuttner in ihrem neusten Roman «Kurt» aus der Perspektive von Lena schildert, ist teilweise schwer auszuhalten. Etwa dann, wenn Lena erzählt, wie der kleine Bub tatkräftig im neuen Garten schaufelt, und man weiss, dass er wenige Seiten später tot sein wird. Wie geht ein Vater mit dem Verlust eines Kindes um? Wie die Freundin, die nicht die Mutter ist, das Kind aber dennoch liebte? Was tun und sagen, wenn es nichts zu sagen und zu tun gibt, das die Trauer lindern könnte?



Abschliessende Antworten gibt die 40-jährige Kuttner, die als Viva- und MTV-Mode­ratorin bekannt wurde, nicht; stattdessen aber einen intimen Einblick in die Welt einer trauernden Patchwork-Familie. Und sie tut dies, wie sie es bereits in ihren vergangenen drei Romanen tat: direkt und leicht, lustig und berührend. Denn die Themen, über die sie schreibt, sind nie seicht. In «Mängelexemplar» – ihrem Debüt, das vor zehn Jahren erschienen ist – geht es um Depressionen, danach um die Third Life Crisis und um zerrüttete Familien.



Mit ihr selbst hätten ihre Geschichten nichts zu tun, sagte Kuttner kürzlich in einem Interview mit der «Annabelle»: «Ich stelle es mir schwer vor, etwas sehr Autobiografisches zu schreiben, weil dann würde mir die Aussensicht auf die Sache fehlen.» Die wenigen Gemeinsamkeiten zwischen «Kurts» Lena und Kuttner: Beide leben in einem Häuschen in Brandenburg – und beide gärtnern leidenschaftlich gern.



