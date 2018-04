Was ist von den 68ern geblieben?

Wallende Gewänder, wilde Frisuren, wütende Parolen: Die 68er wieder aufleben lassen? Auf der Theaterbühne kein Problem. Aber in der Realität? Würde da noch einmal was gehen? Ist vielleicht doch noch etwas übrig vom damaligen Kampfgeist, und taugt der überhaupt noch in Zeiten des globalisierten Kapitalismus?



Die Berner Gruppe Club 111 um Meret Matter und Grazia Pergoletti schaut in ihrem Theaterstück fünfzig Jahre zurück. Zwei Freunde von damals kommen in der Gegenwart zusammen. Unterstützt von zwei jungen Leuten versuchen sie sich über die gegenwärtige Lage klarzuwerden. Was war das damals eigentlich, und kann man davon heute noch etwas brauchen? Das hat grosses Unterhaltungspotenzial, aber die Fragen dahinter sind so interessant wie wichtig. Für die Schriftstellerin Suzanne Zahnd, die zusammen mit Gerhard Meister «Remake 68» geschrieben hat, waren die Ohnmachtsgefühle der Jugend und die kollektive Depression, die auch sie hin und wieder streife, der Hauptmotor. Denn auch wenn die grosse Revolution dieser Tage vermutlich ausbleiben wird, hat Zahnd einen Traum: «Wegzukommen von allem Totalitären, auch im Kleinsten, also in mir selbst. Ich sehe da ein grosses Potenzial – wenn alle sich mit der eigenen Kleingeistigkeit konfrontieren und in ihrer ­direkten Umgebung anfangen, toleranter zu werden, zu handeln, zu helfen. Wer sich nicht mit der Welt verbinden will, kann sie auch nicht zu einem besseren Ort machen.»



Mi, 20 Uhr (auch Do, 26.4.)

Rote Fabrik, Fabriktheater, Seestrasse 395, www.rotefabrik.ch

Eintritt 30/20 Franken



