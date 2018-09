Wilde Zeiten

Sie war sogar für Hollywood interessant: «Fra Diavolo», die Opéra Comique von Daniel-François-Esprit Auber. 1933 wurde der Opernstoff mit Stan Laurel und Oliver Hardy verfilmt. Stan und Oli spielen darin höchst erfolgreich die vertrottelten Gehilfen des titelgebenden Räubers Fra Diavolo. Selbigem ist ein junger Mann auf den Fersen, der, sollte er Diavolo dingfest machen, ein Kopfgeld bekäme und endlich seine Geliebte heiraten könnte. Das klappt natürlich, doch bis dahin gibts noch etliche Verwicklungen, eine Beinahehochzeit und den ersten Striptease der Opern­geschichte.



Das ist auch in der «Fra Diavolo»-Produktion der Free Opera so. Die Company hat sich auf die Fahnen geschrieben, jährlich ein Musiktheaterstück jenseits des gängigen Kanons auf die Bühne zu bringen.



Oper in der Pizzeria



Bruno Rauch hat die geistreiche Oper mit der eingängigen Musik inszeniert und die Handlung in eine Pizzeria verlegt. Die Dialoge hat er komplett neu geschrieben, gesprochen wird also Deutsch, gesungen auf Französisch. Und zwar von ausgebildeten Opernsängerinnen und -sängern – bis auf eine Ausnahme.



Der 21-jährige Yves Ehrsam gibt sein Bühnendebüt. Der Tenor überzeugt beim Vorsingen, so dass er trotz noch nicht abgeschlossener Gesangsausbildung für die Rolle des Kellners Ivo besetzt wurde. Die diesjährige Produktion bereichert ausserdem ein junger Mann aus Afghanistan, der als Flüchtling in der Schweiz ist und nun in der Rolle eines Beinahebräutigams ebenfalls auf der Opernbühne steht.



So — 17 Uhr

Neumünster

Seefeldstr. 91

Eintritt 55 / 65 Franken

Bis 21.10.

www.freeopera.ch

(Züritipp)