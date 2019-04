Wir müssen aufhören. Jetzt!

Die drei Frauen nehmen im Supermarkt-Musical ihr Leben selbst in die Hand. Den blöden Chef setzen sie kurzerhand auf Eis und übernehmen die Filiale selbst. Die Parole lautet: «We Can Do It!»

In Sachen Mit­bestimmung sind Fabienne Louves, Gigi Moto und Sandra Studer nicht allein. Denn das Publikum kann per Public Voting entscheiden, welchen Weg die Geschichte nehmen soll. Und das könnte schnell bös enden. Im schlimmsten Fall vor der Pause. Wir haben Regisseur Dominik Flaschka nach den Erfahrungen mit dem ersten Mitbestimmmusical der Schweiz gefragt.

Trailer zum Musical Supermarkt Ladies. Video: Vimeo/Showhouse

– Ist der Worst Case schon einmal eingetreten? Er selbst würde immer die schlimmste Möglichkeit wählen, sagt Flaschka. Nur: Zu einem vorschnellen Ende ist es noch nie gekommen, das Publikum hat sich immer für das Weiterspielen entschieden. Wäre ja auch schade, den zweiten Teil zu verpassen. Und doch: «Auch der Abbruch der Show würde einige Überraschungen parat halten.»

– Wurden alle Passagen schon durchgespielt? «Nein, wir wissen überhaupt nicht, wohin die Reise geht. Aber mittlerweile ist alles dermassen gut eingespielt, dass jeder Strang spontan spielbar ist. Aber klar, es gibt ein paar Songs und Szenen, wo man genauer hirnen muss, wenn sie schon lange nicht mehr gewählt wurden.»

– Reagiert das Publikum manchmal überraschend? «Nein», sagt Dominik Flaschka, «es ist ja nicht völlig unklar, was gewählt werden kann.»

– Ist die Mitbestimmung im Theater auch ein Modell für die Zukunft? «Bei jeder Produktion lernt man dazu, was man noch verbessern könnte. Hier haben wir viel gelernt und würden so ein Musical gern wieder machen – und auch einen Schritt weitergehen: so, dass die ­Darsteller wirklich unvorbereitet eine Szene spielen müssen.»

Mi 10.4. bis 17.4. — 19:30 Uhr

Das Zelt

Kasernenareal

Eintritt 61–91 Franken

www.supermarkt-ladies.ch

(Züritipp)