Der Pate der Schweizer Comedy lacht

Zurück in die Vergangenheit ist es nur ein Klick. «Ich bin ein Statistik-Freak» sagt Danny Gundelfinger und klappt im Café den Laptop auf. Voilà, schon erscheint das Programm der ersten Ausgabe von «Züri lacht», das war 1995 im Stadthof 11. Paul Marocco war da. Rob Spence. Auch die Frauengruppe Womady, die es nicht mehr gibt.

Seit 2003 ist Danny Gundelfinger als Festivaldirektor dabei, er hatte sie alle, die heute einen grossen Namen in der Comedyszene haben: Sissi Perlinger, Martina Schwarzmann, Michael Elsener, Divertimento, Ingo Oschmann, viele andere mehr. Rund 530 Auftritte in über 200 Shows weist die Statistik für 25 Jahre «Züri lacht» aus. Zusammengekommen ist in dieser Zeit ein ganz lustiger Haufen. Jetzt aber Laptop zu. Denn es geht um die Gegenwart.

Die Stars kommen zurück

Einige der Stars der ersten Jahre kommen jetzt für das Jubiläum zurück. Wegen Gundelfinger, könnte man sagen. Er ist der Mann, der die Schweiz lustig gemacht hat: mit seinen Festivals in Zürich und Luzern, mit Veranstaltungen wie dem Swiss Comedy Award, nicht zuletzt mit seinem Comedy-Haus in Albisrieden. Gundelfinger ist der Pate der Schweizer Stand-up-Szene. Der Mann winkt ab. Er sagt: «Ich habe Möglichkeiten gegeben.»

Für die Newcomer, zum Beispiel. «Züri lacht» ist immer auch ein Instrument der Nachwuchsförderung. 2003 trat hier das erste Mal Michel Gammenthaler auf, damals war er als Komiker noch ein No-Name. Zum Jubiläum bringt er jetzt den Youngster Lorenz Schär mit – neben dem gestandenen Verblüffungskünster Pino Pan.

Ein Diverses Programm zum Jubiläum

«Drei zauberhafte Generationen» heisst das Eröffnungsprogramm. Auch «Wilde Weiber!» hatte an «Züri lacht» immer die Homebasis für Auftritte von Comédiennes. Anet Corti moderiert auch dieses Jahr diese Mixed Show. Nicht zuletzt präsentieren sich an der 1. Langen Nacht der Schweizer Comedy (sechs Stunden Show! 28 Acts!) neben Stars und aufgehenden Sternen auch die Neuzugänge der Szene.

Es wird die letzte Nacht sein. Denn Danny Gundelfinger, der so viel für Comedy-Künstler gemacht hat und im nächsten Jahr 65 wird, hört mit «Züri lacht» auf. Aber die Zukunft hat für ihn schon längst begonnen.