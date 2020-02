Diese Frau braucht das Land

Lisa Christ sitzt auf dem Sofa, öffnet den obersten Knopf ihrer Hose und sagt: «Dann quillt der Bauch halt beim Sitzen über.» Sie knetet ihr Fleisch und fügt an: «So können sich die Innereien richtig ausbreiten.» Dann steht sie vom Sofa auf und macht ein paar ungelenke Dehnübungen.

Das Publikum lacht und klatscht. Es ist ein kurzer Ausschnitt aus ihrem Kabarettprogramm «Ich brauche neue Schuhe», mit dem Christ derzeit durch die Schweiz tourt. Er zeigt, worum es bei ihr geht: Eine gewöhnliche Frau sein, schlau, aber nicht überheblich. Laut, aber auch überlegt. Christ erzählt im Grunde nur, was ihr so widerfährt, welche Beobachtungen sie macht, wenn sie wachsam durch die Welt läuft. Klingt langweilig? Ist es nicht. Im Gegenteil. Denn ihr Auftritt macht deutlich, wie kompliziert es werden kann, wenn man versucht, gewöhnliche Dinge zu benennen.

Steht auf den Bühnen im ganzen Land: Lisa Christ. Video: YouTube/SRF Comedy

Wenn einem auf einmal gesellschaftliche Schräglagen bewusst werden: Frauen, die weniger verdienen, die keine Karrieren machen können, weil sie Kinder kriegen wollen. «Es ist irritierend, dass das heute in der Schweiz noch nicht möglich ist», sagt sie später bei einer Tasse Tee in einem Zürcher Café.

Die Frau muss den Mann bespassen

Wo beginnen? Christ tut es auf der Bühne bei Adam und Eva, abgebildet auf einem Gemälde von Lucas Cranach dem Älteren aus dem 16. Jahrhundert. «Um zu verstehen, wie sich gewisse Rollenbilder über Jahrhunderte formen konnten, lohnt sich ein Blick in die Bibel», sagt sie und tippt mit einem Stock aufs Gemälde. Sie wechselt in den Duktus der Oberlehrerin, fährt trocken und in strengem Ton fort. «Wenn wir diese Geschichte rekapitulieren, kommen wir zum Punkt: Der Mann ist das Abbild Gottes, die Frau dazu da, ihn zu bespassen – und ausserdem ist sie Schuld am Sündenfall.»

Egal, ob Christ laut oder leise ist, wütend oder nachdenklich, das Publikum hängt ihr an diesem Donnerstagabend im Theater in Rapperswil an den Lippen. Warum das so ist? «Ich hoffe, dass bei den Leuten etwas hängen bleibt. Ich spüre die Verantwortung, ehrlich sein zu müssen.» Damit könne sie im besten Fall zu mehr Empathie beitragen, was wiederum zu Handlungen führe.

Passt sich nicht an und hat erfolg: Die Kabarettistin Lisa Christ. Bild: Andrea Zahler

«Wenn man Dinge benennt, hat man auch die Möglichkeit, gewissen Mustern zu entkommen», sagt sie. Die Bühne als eine Art Psychotherapie für sich selbst und andere? «Vielleicht zu einem Teil», sagt sie und lacht. «Es ist für mich eher Realitätsbewältigung.» Themen aber, bei denen sie selber noch zweifle, spreche sie nicht an.

Worüber sie sich im Klaren ist, gibt sie auf der Bühne umso deutlicher zu verstehen: «Es gibt eine Unvereinbarkeit zwischen meinen persönlichen Werten als Feministin und jenen, die in der Gesellschaft vorherrschen.» Sie spricht nun in Mundart darüber, warum sie lieber fettig isst, anstatt übertrieben viel Sport zu treiben. Sie greift sich an die Oberarme, um zu zeigen, dass da mehr Muskeln und weniger Fett sein könnten.

Weil: Das lockere Leben hat natürlich auch seinen Preis. Aber den zu bezahlen, lohnt sich. «Ich möchte mein Leben nicht auf irgendwann in der Zukunft verlegen», eklärt sie. Im Publikum lacht nun niemand mehr, aber alle folgen. Christ setzt sich aufs Sofa, stellt das Radio an und beginnt nachzudenken, als befinde sie sich im eigenen Wohnzimmer.

Neuer Ton in der Schweizer Theaterlandschaft

Ihre Themenbreite reicht vom Paradis über verunglückte Clubbesuche bis zur Kaffeetasse, die einen viel zu kleinen Henkel hat. «Es ist schön, Beobachtungen zu Geschichten zu machen», sagt sie im Gespräch und rührt in ihrem Pfefferminztee. Auf der Bühne wendet sie sich zum Beispiel den Wundern des weiblichen Körpers zu, der Zellspaltung und dem Heranreifen eines Embryos im Mutterbauch. Dann macht sie sich Gedanken übers Älterwerden. Die Themen fliessen wie von selbst ineinander.

Christ ist zwar erst 29 Jahre alt, aber trotzdem eine Routinierin im Geschäft. Seit 13 Jahren steht sie auf kleineren und grösseren Bühnen zwischen Romanshorn und Ostermundigen. Doch ihr ist nicht passiert, woran die Schweizer Kabarettszene manchmal krankt: Sie hat sich keinem Anpassungsdruck gebeugt. Im Gegenteil: Es scheint Zeit für eine Stimme wie jene von Christ. Und die erklingt nicht föderalistisch gemittet, sondern global ehrlich.

Macht sich Gedanken über die Welt: Auf der Bühne spricht Lisa Christ darüber, was sie beschäftigt. Bild: Andrea Zahler

Auch das SRF hat dies erkannt. Auf der Suche nach einer jungen, weiblichen Stimme ist das Fernsehen rasch auf Christ gestossen. Viermal hat sie den Talent Comedy Award moderiert. «Christ hat grosses Potenzial, sie ist die Stimme einer jungen Generation», sagt Kaspar Fierz, Redaktor bei der Comedyredaktion vom SRF.

Begonnen hat Christ ihre Bühnenlaufbahn beim Poetry-Slam, was man auch ihrer Aussprache anmerkt. Mit 20 Jahren gewann sie die U-20-Meisterschaft und räumte daraufhin mehrere Preise ab. Sie las auf Bühnen im ganzen deutschsprachigen Raum. «Die Leute lassen mich auf der Bühne ausreden», sagt sie lakonisch. Von der derzeit erblühenden Comedyszene grenzt sie sich ab, sie bezeichnet sich lieber als Kabarettistin. «Die Stand-up-Szene ist mir zu männerlastig und zu sexistisch im Grundton». Stattdessen engagiert sie sich mit der Gruppe Slam Alphas für die Gleichstellung in der Slam-Poetry-Szene.

Keine Kompromisse mehr

Ihr Engagement in Gleichstellungsfragen zeigt sich auch in ihrem feministischen Podcast «Faust & Kupfer», den sie zusammen mit der Journalistin Miriam Suter aufnimmt und der auf dem aargauischen Sender Kanal K gespielt wird. Ebenso äussert sie sich bei Radio SRF zu gesellschaftspolitischen Fragen. Christ sagt auf der Bühne, das Land habe gute Frauen nötig. «Am Bundesgericht, in jedem verdammten Katalog auf der Frontseite – und nicht zu Hause am Herd.» Was sie nicht sagt, ist, dass die Schweiz auch Frauen wie sie braucht.

Man muss nicht alles überraschend oder gut finden, was Christ auf der Bühne sagt. Klar aber ist, dass ihre Art den Zeitgeist im Nachgang von #MeToo und Frauenstreik mehr trifft denn je. Dies machen neben ihr auch die Erfolge von Künstlerkolleginnen wie Hazel Brugger, Lisa Eckhart oder Lara Stoll deutlich. Kompromisse machen, das war gestern.

Lisa Christ (29) steht seit 13 Jahren auf der Bühne. 2011 gewann sie die U-20-Schweizer-Meisterschaften im Poetry-Slam. 2016 kam sie ins Finale der deutschsprachigen Meisterschaften. Vom Kanton Solothurn erhielt sie im gleichen Jahr den Förderpreis über 16 000 Franken. Christ hat Vermittlung in Kunst und Design studiert, gibt Workshops. Sie wurde in Olten geboren und lebt heute in Zürich. 2018 erschien ihre Textsammlung «Im wilden Fruchtfleisch der Orange» im Oltner Knapp-Verlag.

