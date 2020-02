Ihr Leben ist grosses Theater

238 Seiten hat ihre Biografie. «Sie erfand ihre eigene Rolle und gab sich gewissermassen selbst Regieanweisungen, nach denen sie ihr Stück für sich ausgewählt hatte», schreibt die deutsche Autorin Gunna Wendt. Der Titel ihres Buchs: «Meine Stimme verstörte die Leute. Diva assoluta Maria Callas».



89 Mal spielte sie die Norma aus der gleichnamigen Oper. «Vielleicht liegt in der Figur viel von meinem eigenen Charakter, das zornige Weib, das zu stolz ist, seine eigenen Gefühle zu zeigen», sagte Maria Callas. Sie war aber auch ganz die Medea. Die Elvira. Die Kundry. Die Violetta. 605 Vorstellungen hat die Sängerin gegeben. In jeder Rolle ging sie auf.



2.12. Happy Birthday, Maria Callas! Eigentlich kam sie am 3. Dezember 1923 in New York auf die Welt, ihr Taufname war Cecilia Sophia Anna Maria Kalogeropoulos – ihre Eltern waren gerade aus Griechenland eingewandert. Zu viele Buchstaben für Amerika. Sie selber feierte immer am 2.12.



113 Minuten dauert der Dokfilm «Maria by Callas» von Tom Wolf, er erzählt von ihrem Leben in Selbstzeugnissen. «In diese Karriere wurde ich hineingezwungen. Zuerst von meiner Mutter, dann von meinem Mann. Ich hätte mit Freuden alles aufgegeben. Aber Schicksal ist Schicksal», sagt die Sängerin. Man will es ihr nicht so recht glauben. Denn sie wollte immer über sich selber bestimmen.



92 Kilogramm wog ihre Giaconda. Aida 87. Norma 80. Medea 78. Lucia 75. Alceste 65. Elisabetta 64. Das ist ein Gewichtsprotokoll ihrer Bühnenrollen. In 16 Monaten nahm Maria Callas 28 Kilogramm ab. Dann hatte sie die Audrey-Hepburn-Figur. Wurde zur «elegantesten Frau Italiens». Eigentlich ass sie sehr gerne gebra­tene Eier mit Käse und grosse Scheiben Brot mit Zucker drauf. Die Diva sammelte dann eher nur Rezepte. Und ass Gemüse ohne Öl und Salz. Zur Hölle mit den Männern, die sich einst über ihre Fülle lustig machten, wie zum Beispiel der Journalist, der ihr Elefantenbeine zuschrieb.



1000 Farben hatte ihre Stimme. Zurück kam ein Regen roter Nelken. Wie an der Premiere von Donizettis «Lucia di Lammermoor» 1954. «Die Scala im Delirium» lautete die Schlagzeile. Maria Callas machte die Oper populär – auch für Menschen, die nicht in die Oper gingen. Man sah in ihr das letzte Märchen, wie Ingeborg Bachmann schrieb.



36, Avenue Georges Mendel, 3. Stock, Paris, das war ihre letzte Adresse. Maria Callas starb 1977. Ihre Asche wurde in der Ägäis ­verstreut. Der Mythos aber lebt.



Meisterklasse



Von Terrence McNally

Regie: Klaus Henner Russius



«In der Oper wimmelt es von Figuren, die wahnsinnig werden», sagte Maria Callas, «aber interessanterweise tun sie dies auf verschiedene Arten.» Die Schauspielerin Graziella Rossi steht in dieser Wiederaufnahme als Callas auf der Bühne, begleitet wird sie von Helmut Vogel am Klavier, dazu kommen Sopran und Tenor, und Regisseur Klaus Henner Russius hausmeistert auch herum. Das ist die Anlage für «Meisterklasse». Das Stück des amerikanischen Dramatikers Terrence McNally basiert auf den Unterrichtsstunden, welche die Sängerin am Ende ihrer Bühnenkarriere an der New Yorker Juillard School jungen Musikerinnen und Musikern gab. Zur Sprache kommt die Arbeit an den Rollen und ein Stück weit der Wahnsinn im eigenen Leben. Natürlich ist vieles verdichtet. Aber die Callas ist ja eine Projektionsfläche.



