Lesungen von Doggen und Drogen

Sigrid Nunez

Di 3.3., 20 Uhr, Kaufleuten

Ihr bester Freund ist tot. Das Einzige, was der Icherzählerin geblieben ist, ist sein Hund. Eine 80 kg schwere Dogge, viel zu gross für das New Yorker Apartment. Doch zusammen finden die beiden zurück ins Leben. Literarisch klug begleitet von der US-amerikanischen Schriftstellerin Sigrid Nunez. Die liest in Zürich jetzt aus ihrem Roman «The Friend» («Der Freund»), und es könnte sich lohnen, dabei zu sein. (ish)

Sunil Mann

Do 19.3., 20 Uhr, Kosmos

Wenn er liest, tönts gar nicht nach Kreis 4. «Der Schwur», so heisst der achte Kriminalroman von Sunil Mann, dem Schweizer Autor mit indischen Wurzeln. Wieder spielt das Geschehen in Zürich. Das Personal hat aber gewechselt. Neu dabei sind ein Bashir und eine Marisa, sie führen das Büro für Ermittlungen. Die Sprache von Sunil Mann ist aber dieselbe geblieben: Sie ist sehr menschenfreundlich. Und natürlich liest er auf Berndeutsch. (bu)

Christoph Höhtker

Di 10.3., 19.30 Uhr, Literaturhaus

«This is not Beschwichtigungsliteratur, sondern sehr, sehr lustig», steht im ­Beipackzettel. Die Journalistin Simone Meier, die das Gespräch mit Christoph Höhtker zur Buchvernissage von «Schlachthof und Ordnung» moderiert, hat selber über den Glückspillen-Roman geschrieben: «Wo bitte sind die nächsten 416 Seiten?» (bu)

Sayaka Murata

Do 26.3., 19.30 Uhr, Literaturhaus

«Konbini ningen» (2016) war in Japan ein Bestseller. Zwei Jahre später erschien der Roman unter dem Titel «Die Ladenhüterin» auf Deutsch. In dieser Satire auf die japanische Gesellschaft gehts um Keiko, die in einem japanischen Supermarkt arbeitet und ganz in Job und Konformität aufgeht. Doch dann wird Herr Konbini eingestellt, der das mit den Supermarkt-Massstäben nicht so genau nimmt und auch in Keikos Leben für Unordnung sorgt. Sayaka Murata, 1979 geboren, arbeitete selber in einem Supermarkt. (ish)

Irvine Welsh

Mi 18.3., 20 Uhr, Kaufleuten

Zauberlehrling und Drogenszene, das geht in der schottischen Hauptstadt Edinburgh gut zusammen. Hier hat nicht nur J. K. Rowling an ihrem «Harry Potter» gschrieben, hier sind auch Irvine Welsh und seine «Trainspotting»-Romanreihe zu Hause. Jetzt begegnen wir ein letztes Mal Welshs abhängigem Antihelden. Im Roman «Die Hosen der Toten» wird Mark Renton von der Vergangenheit eingeholt. (ish)

Max Goldt

Do 26.3., 20 Uhr, Kosmos

«Ich kann diese fürchterlichen Ansagen und Podiumsgespräche nicht ertragen», sagte Max Goldt der «Süddeutschen Zeitung». «Und schon gar nicht die Fragerunden, in denen sich nur die Allerdümmsten melden.» Wer sich auf den Abend mit alten und neuen Texten des Kolumnisten vorbereiten will, soll sich merken: Bitte keine Unruhe. Keine Lachlust. «Ein Erfolg ist eine Lesung, wenn die Leute anschliessend fest und lang applaudieren.» (bu)

Peter Bichsel

Do 19.3., 20 Uhr, Buchhandlung Hirslanden

«Inzwischen – so scheint mir – bin nicht nur ich alt geworden, sondern auch die Zeit», schreibt Peter Bichsel im Vorwort zu seinem neuen Buch. Es heisst: «Auch der Esel hat eine Seele» und ist eine Sammlung von frühen Texten und Kolumnen aus den Jahren 1963 bis 1973. Er habe die Texte nur flüchtig durchgelesen, sagt Peter Bichsel. Lieber liest er Bücher, die er schon einmal gelesen hat. Diese Bücher erinnerten ihn mehr an ihn selber als die eigenen Texte. So geht es uns, wenn wir Peter Bichsel zuhören. (bu)

Kübra Gümüsay

So 29.3., 20 Uhr, Kaufleuten

In «Sprache und Sein» geht Gümüsay der Wirkung von Sprache auf den Grund: Wie bestimmt sie unser Denken, wie bestimmt sie unsere Politik. Kübra Gümüsay ist Hamburgerin, Muslimin und eine der einflussreichsten deutschen Journalistinnen und politischen Aktivistinnen. Ihr zuzuhören, ist nicht nur spannend, sondern auch wichtig. (ish)