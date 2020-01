Mit der Energie des Waldes

Theater Die beiden stehen im Lift zum X verschränkt, die Fotografin hat sie dort hingestellt – ein schönes Bild wird es geben: Zwei Regisseure im Theater Neumarkt, kurz vor ihrer Premiere von «Mononoke». «Komm Anna», rufen dann Felix Rothenhäusler und Hendrik Weber der Schauspielerin Anna Hofmann zu, die gerade durchs Foyer geht, «komm mit aufs Foto!» So ist es immer, wenn die beiden Männer zusammen arbeiten, sie beziehen alles in ihr Spiel ein. Denn ihr Theater ist keine Two-Man-Show: «Wir teilen den Raum und die Zeit.»

Die Regisseure wollen die Welt aber nicht nur mit Anna teilen, sondern auch mit den Bäumen. Und der ganzen Natur. Denn darum geht es in «Mononoke». Erzählt wird von den Geistern des Waldes. Von den Menschen. Und von der Möglichkeit einer Koexistenz. Mittels Wort, ­Bewegung und Musik schaffe das Theater einen Raum der Verständigung, heisst es auf dem Waschzettel zum Stück.

Die Bäume sprechen

Bevor aber jetzt der Eso-Alarm losgeht: Wer sind die beiden? Felix Rothenhäusler ist deutscher Regisseur, Jahrgang 1981, er hat für die Münchner Kammerspiele gearbeitet und auch das Theater Bremen; seine Inszenierung von Frischs «Der Mensch erscheint im Holozän» war im Theater Luzern in der Spielzeit 16/17 zu sehen: ein durch und durch interessanter Geist. Hendrik Weber, der sich auch Pantha du Prince nennt, hat Jahrgang 1975, er ist deutscher Musiker, Komponist, ­Konzeptkünstler; gerade ist seine Produktion «Conference of Trees» auf Tournee von Hamburg bis Mexiko: ein Weltumarmer.

Ihre erste gemeinsame Arbeit war «Trüffel, Trüffel, Trüffel» in München, eine Boulevardkomödie von Eugène Labiche. Dann gingen die Wege wieder auseinander, aus den Augen verlor man sich aber nie. Als Rothenhäusler vorschlug: Mononoke? sagte Weber gleich: «Machen wirs zusammen.» So kamen die beiden nach Zürich, das sie übrigens mit der Zeit sehr lieben gelernt haben.

Verbindungskünstler sind die beiden. Ganz konkret: Weber ist ausgebildeter Tischler. ­Ro­thenhäusler hat den Schweisserschein. Sie wissen, wie Teile zusammengefügt werden und was sie zusammenhält. So ist es auch in «Mononoke». Eine alte Geschichte wird in die Gegenwart ­hinübergeführt: vom Anfang, in dem der Wald das Wort war, in eine Zeit, in der sich die Erde erhitzt. Und die Wälder brennen.

Magie und Thermolack

Das Gespräch mit ihnen im Dachstock des Neumarkt-Theaters beginnt aber – mit Ausführungen zu Industrielack. Am Vorabend wurde die Bühne gerade mit Thermolack bestrichen, ein französisches Produkt, sonst im Industriebereich eingesetzt. Dieser Lack reagiert auf Wärme, ab 35 Grad verändert sich die Farbe. «Ist ein Experiment», sagt Rothenhäusler, so wie das ganze Theater eine Versuchsanlage für solche Prozesse ist: Alles hängt hier mit allem zusammen.

Vom Lack geht es dann steil theoretisch nach oben. Die Rede ist von der Magie des Theaters, die den Raum zu verwandeln vermag. Vom Narrativ, in dem wir uns bewegen. Von der Reise, auf die uns «Mononoke» nimmt. Vom kontemplativen Zustand, in den das Publikum kommen soll. «Im Theater geht es ums Zuhören, nicht ums Verstehen», sagt Felix Rothenhäusler.

Und natürlich geht es im Gespräch auch um Bäume, die miteinander kommunizieren. Und auf deren Stimme wir hören sollten. Denn sie könnten uns mit ihrem Wesen sagen, wie das ganze Miteinander funktioniert. Ist doch gar nicht so esoterisch, oder? Und wir beginnen, wieder ganz fest an das Theater zu glauben.

Theater Neumarkt

Neumarkt 5

Do 20 Uhr (Premiere) Sa 20 Uhr, So 18 Uhr, Mi 20 Uhr,

weitere Vorführungen bis 29.2.

Eintritt 45 Franken

www.theaterneumarkt.ch