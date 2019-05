Sie feiern die Lust in Zürich

Performance Als besonders prüde empfindet Talaya Schmid Zürich nicht. Obwohl: «Als wir 2012 zum ersten Mal die ‹Porny Days› organisierten, stiessen wir auf viel Skepsis», sagt die Künstlerin und Mitgründerin des nicht ganz jugendfreien Film- und Kunstfestivals. Dabei interessiert sie sich stets für Körperlichkeit und feministische Anliegen. In Performances, an Vorträgen, Führungen, mit ihren handgemachten Teppichen: Schmid will Sexuaität feiern.

Minibibliothek an Sexratgebern

So auch in ihrem neusten Projekt «Caution – Slippery When Wet!» im Strauhof. Gemeinsam mit Angie Walti, mit der Schmid schon mehrmals gearbeitet hat, erhielt sie eine Wild Card vom Literaturmuseum: Während einer zehntägigen Residency können die beiden Frauen ein Projekt umsetzen.

Wie dieses aussieht, steht ihnen frei. Schmid und Walti haben sich für eine interaktive Lecture Performance entschieden. Dafür haben sie im Vorfeld auf Facebook ihre Community aufgerufen, ihnen Sexratgeber zu leihen oder zu schenken. Gemeinsam mit der privaten Sammlung von Schmid und Walti sind so rund 30 Bücher zusammengekommen. Diese Minibibliothek bringen die beiden Frauen nun in den Strauhof.

Sex ist wie eine Sprache, wir können immer noch mehr lernen.

In den nächsten Tagen werden Schmid und Walti in den Büchern, von denen das älteste Exemplar aus dem 19. Jahrhundert stammt, stöbern und sich vor allem mit der Sexualität von Frauen auseinandersetzen. «Wir werden verschiedene Überthemen ausarbeiten, weibliche Ejakulation zum Beispiel», erzählt Schmid.

Mythen aus der Welt schaffen

Wie bei einer Jukebox sollen die BesucherInnen dann am Abschlussbrunch zu den einzelnen Themen ihre Fragen stellen (und auch ihr Wissen weitergeben) können: «Uns ist der Austausch sehr wichtig, denn obwohl wir uns viel mit dem Thema beschäftigen, wissen wir noch längst nicht alles. Sex ist wie eine Sprache, wir können immer noch mehr lernen.»

Die beiden Künstlerinnen wollen alle Facetten von Sexualität thematisieren. Ihr Ziel sei es, den Diskurs über Sexualität anzuregen und Mythen über Sexualität aufzudecken, sagt Talaya Schmid. «Wir wollen das weit verbreitete Denken in den Kategorien ‹gut› und ‹schlecht›, wenn es um Praktiken wie beispielsweise BDSM geht, aufbrechen.»

Do — 18:30 Uhr

Strauhof

Augustinergasse 9

Diskussionen: Mo 3.6. bis Fr 7.6., 14–18 Uhr

Porny Brunch/Finissage: So 9.6. 11–14 Uhr, 35 Franken

www.strauhof.ch

(Züritipp)