Wenn das Leben eine Probe ist

Theater Da ist der Mann, der in einem Eisbärenfell steckt. Da die Frau, deren Gefühle niemand verstehen kann. In Anna Karasinskas Stück «Fantasia», das jetzt am Theater Spektakel gezeigt wird, ist alles eine Vorstellung.

Sechs Schauspieler, drei Frauen, drei Männer, stehen auf der Bühne, und die Regisseurin gibt ihnen vor, wer sie sind. Zum Beispiel: Weltmeister im Hallo-Sagen. Oder Junior-Weltmeisterin im Auf-Wiedersehen-Sagen. Oder ganz was anderes.

«Majka spielt einen Mann, der eine Zauberpille genommen hat und jetzt meint, er sei eine Frau», sagt Anna Karasinska. Sie selber sitzt im Dunkeln des Saals, vor sich eine kleine Leselampe, nur ihre Stimme ist zu hören. So gibt sie den Schauspielern Anweisungen für ihre Rollen.

Zum Publikum hat die Regisseurin am Anfang gesagt: «Ich bin nervös.» Oder: «Vielleicht weiss ich manchmal nicht weiter im Stück.» Livetheater eben. Es ist in diesem Fall ein Stück über das Leben auf der Bühne. Über die Fantasie. Und die Kraft der Einbildung. Das funktioniert auf Polnisch, aber auch in der internationalen Version.

Das Publikum sieht die Regisseurin nicht, macht sich aber ein Bild von ihr. Denn Anna Karasinska hat sich selber eine Rolle in ihrem Stück gegeben. Sie spielt Spielleiterin – mit allem, was sie über die Menschen im Theater weiss: über die Schauspieler und ihre Rolle, über das Publikum, auch über sich selber. Ihr Theater entsteht aus dem Moment heraus, jede Aufführung ist eigentlich eine Probe. «Mich interessiert der Prozess, weniger das Ergebnis», sagt die Regisseurin.

Diese Frau weiss nicht weiter: Alltag für Schauspieler. Foto: Magda Hueckel

Der Weg zu diesem Theater beginnt in Lódz, der Stadt im Zentrum von Polen. Dort hat Anna Karasinska, Jahrgang 1978, Regie an der Filmschule studiert – neben Philosophie und Kunst. «Pflichten» hiess ihr Abschlussfilm, er zeigt, wie ein Mädchen vor dem Spiegel das Weinen für das Begräbnis ihres Onkels probt. 2015 dann ihr Debüt am Theater in Warschau mit «Ewelina weint».

Dieses Stück nimmt die Idee der Nachahmung von Wirklichkeit auf. Schauspieler spielen sich selber, aber nach den Vorstellungen anderer. Das ist zum einen sehr lustig, denn erzählt werden auch ganz absurde Sachen. Zum anderen müssen in dieser fremdbestimmten Biografie unsere Köpfe auch ein paar transzendentale Purzelbäume machen. Was ist hier Wirklichkeit? Wo endet die Fiktion? So kompliziert das alles tönt, letztlich ist es simpel: Es ist einfach Theater.

Und das gibt Anna Karasinska die Sprache, um über Menschen zu erzählen: wie sie sind und was sie auf der Bühne sein könnten. Alle ihre Stücke handeln davon, und es ist, als gäbe sie den Zuschauern selber eine Zauberpille, damit sie sehen, was in dieser Welt passiert. Und mit den Figuren mitfühlen.

So — 18 Uhr Mo / Di — 19 Uhr

Landiwiese, Nord

Mythenquai 301

Eintritt 43 / 25 Franken

www.theaterspektakel.ch