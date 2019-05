13 Tipps für den perfekten Kaktuskauf

Nein, ein Geheimtipp ist der grosse Kakteen- und Sukkulentenmarkt nicht mehr. Waren es 2013 etwa 681 Besucher, so zählten die Veranstalter bei der letzten Ausgabe 2300. Instagram dürfte da geholfen haben, ist die Sukkulentensammlung doch einer der beliebtesten Fotospots Zürichs. Die Händler am Markt sind allesamt Spezialisten und können darum zum Hegen und Pflegen ihrer Lieblinge den Käufern Tipps geben. Wer sich die Infos nicht merken kann: Es gibt auch Literatur dazu. Ausserdem steht ein Umtopfservice im Angebot, und wem das alles zu viel ist: Der verzieht sich in die Häuser der Sammlung, die normal geöffnet sind.



13 Tipps für einen erfolgreichen Besuch am Kakteen- und Sukkulentenmarkt

1. Nur Bares ist Wahres:

Mit Kreditkarten, Twint oder anderen elektronischen Zahlungsmitteln kommen Sie hier nicht weiter. Also unbedingt vor dem Besuch einen Stopp am Bancomaten einlegen.



2. Nehmen Sie sich Zeit:

Es gibt eine immense Auswahl an Sukkulenten und Kakteen. Und weil die Besucherzahl gross, die Sukkulentensammlung aber eng ist, ist ein schnelles Durchlaufen und kurzes Schauen unmöglich.



3. Wetterangepasste Kleidung:

Der Markt findet draussen statt. Es wird wohl nicht so heiss, falls doch: Vielleicht etwas zu trinken mitnehmen? Viel wahrscheinlicher: Es regnet. Und wenn Sie jetzt an einen Regenschirm denken, nehmen Sie ihn nicht mit. Er stört Sie nicht nur beim Bücken und Begutachten des Angebotes, sondern Sie gefährden mit ihm auch die Sehtüchtigkeit der anderen zahlreich anwesenden Interessierten (und die teils ausladenden Kakteen). Montieren Sie also lieber einen soliden Regenschutz.



4. Taschen:

Nehmen Sie eine möglichst kleine Handtasche (oder am besten keine) oder einen kompakten Rucksack mit. In den Gängen der Sukkulentensammlung ist es eng; je kleiner Ihre Körpermasse ist, desto besser können Sie sich umsehen (und desto dankbarer sind Ihnen die übrigen Besucher). Nicht vergessen sollten Sie aber Taschen oder Behälter, um die Sukkulenten zu transportieren (siehe Tipp 7 oder 8).



Nicht immer ist es so ruhig in der Sukkulentensammlung: Marktbesucher. Bild: zvg

5. Öffnungszeiten:

Sie brauchen nicht mit dem Schlafsack vor der Sammlung zu übernachten. Der Markt dauert bis 17 Uhr und bietet darum auch nach der Öffnung um 10.30 Uhr Interessantes, Hübsches und Bizarres. Wer allerdings auf der Suche nach diesem einen Kaktus ist, der sollte früh genug kommen – die hartgesottenen Fans werden schon vor dem offiziellen Beginn vor den Türen der Sammlung stehen.



6. Anreise:

Kommen Sie mit dem ÖV. Parkplätze sind zwar vorhanden, aber Sie sparen sich beim Ein- und Ausladen der Sukkulenten Nerven.



7. Kleineinkauf:

Beachten Sie Tipp 1, 2, 6, 13. Ausserdem: Denken Sie an den Transport. Nehmen Sie Taschen mit, die eher breit sind als tief und einen festen Boden haben, sodass die Kakteen nicht kippen. Am besten verstärken Sie die Wände mit Karton.



Die Auswahl ist riesig: Kakteen an einem vergangenen Sukkulentenmarkt. Bild: zvg

8. Grosseinkauf: Beachten Sie Tipp 1, 2, 6, 13. Ausserdem: Denken Sie an den Transport. Leiterwagen, Einkaufswägeli (nur, woher nehmen, wenn nicht stehlen?) oder ausrangierte Kinderwagen eignen sich bestens.

9. Für die Tipps 7 und 8 gilt: Es werden auch vor Ort Schachteln zum Falten abgegeben. Aber die gehen wohl irgendwann mal aus.

10. Trauen Sie sich:

Kakteen sind alles andere als langweilig, weshalb sich nicht ein besonders bizarres oder skurriles Exemplar zulegen? Bringt beim nächsten Dinner mit Freunden sicher mehr Gesprächsstoff als der langweilige Kaktus aus dem Grossverteiler.

11. Service:

Sie haben noch Patienten zu Hause, die umgetopft werden müssen? Gegen eine kleine Entschädigung erledigen das Profis vor Ort.



Auch Beratung gibt es: die Sukkulentenprofis vor Ort. Bild: zvg

12. Service II:

Neben Kakteen und Sukkulenten helfen die Profis auch beim Kauf der richtigen Erde (die ebenfalls gleich vor Ort erstanden werden kann).

13. Überhaupt: Haben Sie Geduld.

Sa 25.5. — 10.30 bis 17 Uhr

Sukkulenten-Sammlung

Mythenquai 88

www.stadt-zuerich.ch/sukkulenten

Eintritt frei



(Züritipp)